Leandro Zdero, diputado provincial por la UCR, realizó este martes una presentación formal ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para solicitar que se investigue si el Ministerio de Educación cumple o no con los acuerdos docentes y agremiados, por recomposición salarial durante el 2020; como así también el cumplimiento del art. 83, Inc 1 de la Constitución Provincial el cual indica que el Fondo de la Educación estará conformado como mínimo con el 33% de los recursos que ingresan al Tesoro Provincial por el régimen de coparticipación federal y tributarios propios.

El legislador manifestó lo siguiente: “Solicité al Sr. Fiscal General que promueva una investigación formal, legal y documental de la gestión general administrativa y de los hechos o actos que puedan ocasionar daños y perjuicios a la hacienda pública. En particular, los derivados de la aplicación, cumplimiento y ejecución de los montos porcentuales, debidamente especificados, rubros incorporados, partidas asignadas y todo otro dato referente al Presupuesto General destinados a la Educación de y en la Provincia del Chaco, correspondientes a la actual gestión”.

“El Decreto Provincial 0248/20, estableció que, a partir del 1 de enero del 2020, se fijaba el Valor Índice Uno para determinar las remuneraciones del personal docente comprendido en la Ley N.º 647 – E, el cual tuvo un cumplimiento parcial de un pago mínimo sobre el primer trimestre, existiendo una deuda por la diferencia con la inflación medida del periodo la cual alcanzó 37% según cifras oficiales. El gobierno de la provincia, anunció el año pasado, la continuidad del pago de la cláusula de actualización automática de los salarios durante el primer mes del año y ahora desconoce dichos acuerdos”-

Al finalizar, el legislador dijo que “está claro que hay una morosidad con los docentes, no se ha cumplido con la cláusula de actualización automática y si quedan dudas que sea la Fiscalía que se exprese y actúe en consecuencia. No me va a temblar el pulso cuando se trate de defender a la educación”.