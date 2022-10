Se viralizaron los requisitos de un bar de Resistencia y generaron polémica

Este viernes por la tarde, Josefina Noguera compartió a través de su cuenta de Twitter cuáles son los requisitos de un bar de la provincia del Chaco para poder hacer una reserva allí. “Del total de personas, ¿cuántas mujeres?”, preguntaron desde el lugar.

Una vez más la ciudad de Resistencia vuelve a ser protagonista en las redes sociales por las polémicas “condiciones” que ponen los bares o boliches. Esta vez, la usuaria de Twitter subió las capturas de pantalla de las conversaciones con el lugar a través de WhatsApp.”Son un meme constante los bares de esta ciudad”, escribió la chica.

“Quisiera consultar por una reserva para un cumpleaños el sábado 22 de octubre”, empezó el diálogo con un amigo de la joven. Desde Conejo Negro, el bar, contestaron: “contame quién sos, cuántos años cumplís y cuántas personas son. No veo tu foto”.

El chat continuó: “mi nombre es Ricardo, cumplo 29 años y serían aproximadamente 20 invitados”. Lo que indignó al cumpleañero fue la respuesta del señor que mandaba los mensajes. “Del total de personas, ¿cuántas son mujeres? Porque mínimo se pide la mitad de mujeres”, dijo él.

Ante esta situación, Ricardo pidió cancelar su pedido. “Si pones esa condición, no me interesa. Independientemente si cumplo con su ‘condición’ o no. Gracias”, concluyó él. “No tengo idea quien sos porque no se ve tu foto. Entonces tampoco me interesa que no te guste cómo trabajamos”, contestaron desde el gastronómico.

La conversación entre un joven y el dueño del bar. Foto: Twitter

Unos minutos después de compartir las imágenes, Josefina volvió a escribir en Twitter y reveló algunos datos más. “Mujeres gratis, barra libre toda la noche y pase al vip, hombre $9300 la entrada + 1 consumición”.

La reacción de los usuarios y el enojo del bar por la viralización

En pocas horas, el tweet tuvo más de 8 mil likes y más de 500 retuits. Ante esta situación los seguidores de la red social del pajarito no dudaron en opinar al respecto. “Que asco este tipo de trato y lo peor es que cada vez pasa en más lugares de acá”, manifestó un hombre.

“¿Los bares nomás? Uf, ahora Resistencia tiene los hoteles, boliches, bares y restaurantes más exclusivos del mundo. En ningún lugar del planeta plantean tantas pelotudeces como acá. Condiciones que simplemente fundamentan la idiotez de algunos”, escribió otro seguidor.

Después de dos horas y al ver que la publicación tuvo tanta repercusión, el hombre que escribía los mensajes de WhatsApp volvió a hablarle a Ricardo. “Encima te pones a reenviar esto. Tan salame vas a ser”, le dijo. “Te das cuenta, ahí aparece mi foto y sabes con quien hablas”, concluyó.