La Fundación Todos con Emmita realizará una maratón el domingo 18 de abril para lograr donaciones con el objetivo de pagar por el remedio que la niña chaqueña necesita para vivir. El horario de largada será a las 8 en la Plaza 25 de Mayo, en Resistencia.

El evento, “Corriendo por Emmita”, fue clasificado como carrera solidaria, y si bien es de carácter competitivo, la maratón tiene por fin que la gente se sume para ayudar a Emmita.

La carrera tendrá tres circuitos dispuestos en la avenida Sarmiento, y consistirán en distancias de 2 km, 5 km y 10 km. El circuito de 2 kilómetros será casual, para que participen la familia y todo aquel que quiera ayudar. Los otros dos circuitos serán competitivos y tendrán divisiones por edad.

Emma Gamarra es una beba nacida en Chaco, que sufre de una atrofia medular espinal. Esta enfermedad congénita de carácter neuromuscular y degenerativo es poco común, y no le permite moverse o respirar con facilidad. La patología no tiene cura, y amenaza con llevarse su vida si no se realizan tratamientos para aminorar los síntomas.

Actualmente, el tratamiento existente en Argentina reduce la gravedad de la enfermedad, pero no frena su avance. El Laboratorio NOVARTIS desarrolló un medicamento que podría salvarla, pero tiene un elevado costo de más de 2 millones de dólares, por lo cual numerosos eventos y campañas fueron realizados para recaudar el dinero necesario para comprar el remedio.

Para inscribirse al evento, hay tiempo límite hasta el martes 13 de abril o hasta que se agoten los cupos. El precio es de $500 para la categoría de 2 km y de $1000 para las categorías competitivas. La inscripción es de forma presencial en el Gym Movimiento Entrenamiento, ubicado en la avenida 9 de Julio al 1260, o bien de forma online por el siguiente enlace: https://forms.gle/KN9wCSyKEPvdhNx99

Por consultas para participar de la Maratón, los interesados podrán comunicarse a través del correo corriendoporemmita@outlook.com o bien a los siguientes celulares: 3624722291 (Indira) - 3624378784 (Analia) - 3624106022 (Carla) - 3624721145 (Valeria).