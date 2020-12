El viernes 11 de diciembre a las 17 desde la esquina de avenidas Vélez Sarsfield y 9 de Julio, se realizará la Marcha del Orgullo Disidente en Resistencia con protocolo de distanciamiento en reclamo de asistencia alimentaria para la comunidad trans. Se entregará un petitorio al Gobierno de la provincia.

Paola Delgado, referente de la organización de la Marcha del Orgullo Disidente en Resistencia, comentó los detalles de la manifestación de la comunidad LGBTIQ.

“Desde aquella primera marcha se han logrado cosas importantes. Fue en 2011 y veníamos de la aprobación del matrimonio igualitario, luego en 2012 se aprobó la ley de Identidad de Género”, recordó; y agregó: “este año comenzó a debatirse la cuestión de inclusión laboral, del cupo laboral trans, que seguramente continuará en debate el año que viene”.

La manifestación se hará en Resistencia el viernes 11.

Según explicó Paola, muchas de las personas trans no pueden entrar al mercado laboral formal debido a que “la comunidad trans no formamos parte del sector heteronormado de la sociedad”. “No podemos asistir a una entrevista laboral sin la apariencia específica que quieran. No tenemos acceso a la educación. Es muy difícil cursar con la exclusión social y familiar. En los registros educativos no existe aún el registro de quien se perciba con otro nombre”, indicó Delgado.

Esa situación lleva a que muchas personas trans no puedan acceder a un empleo ni a condiciones básicas para transitar su vida de manera digna, lo que durante la pandemia, empeoró. “Somos emprendedores y generamos nuestros ingresos por nuestra cuenta, y con la pandemia todo se vio paralizado”, aseguró Paola.

Esta vez, durante la marcha entregarán un petitorio al Gobierno provincial exigiendo asistencia para la comunidad trans. “Lo hacemos luego de que tanto la ministra de Desarrollo Social (María Pía Chiacchio Cavana) como el subsecretario de Economía y Políticas Sociales, Diego Luna, no nos han respondido los pedidos de audiencia”, indicó Delgado.