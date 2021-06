Ángel Rozas, ex gobernador del Chaco, ex senador y actual presidente de Convergencia Social, adelantó posibles acuerdos y candidatos para las listas tanto a nivel nacional como provincial en unas probables PASO dentro de la Unión Cívica Radical sumados a otros partidos políticos. Además deslizó cuestionamientos a la actitud del intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini.

“Estamos conversando los de Convergencia Social, el espacio que presido, con Sumar, que preside Leandro Zdero, avanzando en una posible coalición y también hablando con partidos políticos como el Pro, la Coalición Cívica, el partido Fe y otros movimientos políticos y sociales para hacer una gran coalición”, comentó Rozas esta mañana en declaraciones radiales.

En ese marco, refirió a “un grupo de amigos radicales que ya han lanzado su propia coalición”, haciendo alusión a la alianza generada entre los espacios de Alicia Azula, Roy Nikisch y Aida Ayala, quienes se despegaron de la unidad pretendida desde Convergencia. “Hace 20 días decidieron, sin contacto previo con nosotros, directamente lanzar su coalición sin conversar con nosotros, sin anunciarlo”, comentó Rozas, quien asegura haberse enterado de esto por los medios periodísticos, por lo cual, precisó que “supongo no tienen mucho interés en que trabajemos juntos en esta coalición, no es una responsabilidad nuestra, es una decisión que han tomado tanto Alicia Azula, Aida Ayala, Cipolini y Roy Nikisch de juntarse”.

Consultado puntualmente sobre el actual intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, hijo del diputado nacional Gerardo Cipolini, quien no habría confirmado su pertenencia a la alianza Nikisch-Azula-Ayala, el referente de Convergencia retrucó que “a los políticos no hay que valorarlos por los dichos sino por los hechos”. “Tiene que haber un entendimiento entre lo que uno piensa y lo que hace, si Cipolini Bruno dice eso y a los dos días cierra el Zoom de ese grupo de dirigentes políticos, evidentemente es porque está trabajando con eso, sino no se metería”, reprochó.

A su vez, el histórico dirigente que supo ocupar la gobernación de Chaco y distintos cargos nacionales hasta su retiro en 2019 para luego volver al ruedo de la política con intenciones de mejorar la UCR local, sostuvo que “el radicalismo se tiene que renovar, no podemos ser en todas las elecciones los mismos”, y agregó que “no podemos estar ocupando cargos toda una vida desde que tenemos 18 años hasta que nos llevan al cementerio. No podemos pretender estar siempre un grupo de cuatro o cinco dirigentes”.

De cara a lo que viene, Rozas aseguró que la coalición nacional de Juntos por el Cambio “la vamos a sostener”, y destacó que en esa línea este jueves se presentará el nuevo espacio en la provincia que podría llamarse “Chaco Cambia” que podría tener como cabeza de lista a diputados nacionales al actual presidente del partido e intendente de Coronel Du Graty Juan Carlos Polini: “Es uno de los que suena fuerte, está anotado como posible candidato a diputado nacional”, adelantó sobre este, aunque remarcó que “no hay definiciones tomadas”.