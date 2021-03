Hoy viernes se realizó una de las dos audiencias públicas que el Gobierno del Chaco convocó para definir las tarifas del transporte público por medio de ómnibus. El encuentro en el Polideportivo Jaime Zapata fue presidido el subsecretario de Transporte de la provincia, César Frugoni Zavala.

Según Frugoni, el Ejecutivo presentó como tarifa $69,93, a la vez que aclaró que este no sería el costo a pagar por la gente, sino el valor de cada pasaje, del cual se descuentan subsidios nacionales y provinciales. Para ejemplificar, se refirió al costo actual, el cual fue presentado el 30 de noviembre de 2019 y suma un total de 46,90 por boleto. Aseguró que, de este valor, el Estado paga aproximadamente la mitad.

El subsecretario también explicó que aún no se ha llegado a una tarifa definitiva: “Hasta que no esté el costo definitivo luego de la segunda audiencia no nos vamos a juntar con los empresarios”.

Luis Cabrera, subsecretario de Transporte del Municipio de Resistencia, sostuvo la posición de la ciudad ante las negociaciones: “Nosotros entendemos que tiene que haber una actualización de las tarifas, porque en los niveles actuales no reflejan la realidad, pero esta será la mínima indispensable para poder mantener un funcionamiento mediamente decoroso el servicio”.

La próxima audiencia se hará el martes 23 de marzo, también a las 9:00. Uno puede inscribirse al encuentro por medio de la página web www.transporte.chaco.gob.ar.