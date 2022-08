El miércoles 3 por la tarde, una familia de Comodoro Rivadavia quedó en la calle luego de que un criminal incendiara su vivienda. Gisela Cararosa, la madre, fue amenazada por el ladrón y luego obligada a salir del hogar.

En diálogo con ADNSUR, la mujer, que se encuentra embarazada, relató cómo fue la secuencia: el sujeto forzó el portón, rompió la puerta y se dirigió hacia ella, apuntándole con el arma y después los hizo salir de la casa.

“Es un momento triste, de impotencia, bronca, todos los sentimientos juntos, porque es una casa que estábamos habitando hace dos semanas”, explicó. El delincuente se había presentado en el domicilio por primera vez el sábado pasado, diciendo que era el dueño del inmueble.

Gisela compró esa casa hace un mes, pero solo pudo habitarla durante 15 días. La misma está ubicada en la calle 1 y Cámpora. Es una zona de asentamientos, en donde las ocupaciones y construcciones son absolutamente irregulares.

Gisela, la mujer comodorense a punto de parir que quedó con su familia en la calle. Foto: ADNSUR

El miércoles fue cuando el sujeto ingresó con un arma de fuego. Comenzó a cargarla, al tiempo en que le exigía que se marche. “Me pedía que me vaya, que se iba a volver loco y que me iba a pegar un tiro en la cabeza si no me iba”, recordó.

El violento comenzó a disparar al aire, cinco tiros salieron de su arma, de los cuales uno fue directo a su perro y lo asesinó. Por ello, la mujer hizo caso a sus órdenes: “Agarré a mi nena, salí sin zapatillas ni nada. Me fui a la casa de mi vecino, llamé a la policía, pero enseguida me prendió fuego toda la casa”.

Gisela, la víctima de un ladrón que incendió su hogar, perdió todo a dos semanas de parir

Cuando los agentes y bomberos llegaron a su casa, ya estaba completamente incendiada. “La impotencia mía es el miedo de que a ellos (sus hijos) les pase algo. El tipo vino drogado las dos veces. El sábado hice la denuncia, fui a todos lados, y este tipo andaba suelto como si nada. Pedí que no lo dejen salir y que lo metan preso”, indicó.

La comodorense aseguró que perdió todo, incluso las cosas de su próximo hijo, que en tan solo dos semanas está por nacer. Aquello que habían logrado comprar, llevaba detrás mucho esfuerzo por parte de ella y su marido.

Un ladrón incendió una casa en Comodoro y dejó a una familia en la calle. Foto: ADNSUR

“Lo pudieron detener a una cuadra de mi casa. Él le disparó a uno del personal policial y está internado en el hospital. Los policías respondieron con cuatro tiros. Dios quiera que esto no llegue a más gente. No me queda otra que enfrentar lo que hoy nos toca vivir”, expresó Cararosa.

La familia comodorense pide ayuda: cómo colaborar

El esfuerzo por conseguir ese hogar había sido una lucha de años. El sostén de la familia, por el momento, es el marido de Gisela, quien hace más de cinco años que vende tortillas en la avenida Polonia.

“Tengo tres niños, una nena de 8 años, un nene de 6, una beba de 1 año y siete meses, y el bebé que está por nacer”, señaló. Necesitan ropa de niña talle 10, talle 32 de zapatillas; talle 10/12 para el nene y talle 32 de zapatillas; la bebé usa talle 5 en ropa y talle 22 de zapatillas.

Un ladrón incendió una casa en Comodoro y dejó a una familia en la calle. Foto: ADNSUR

Incluso pidieron ayuda para conseguir ropa y artículos para un bebé recién nacido, también para Gisela, talle 3 y 4 de remera/pantalón, y zapatillas nº 37. Para hombre talle 44 o 4 y zapatillas talle 44.

Aquellos que quieran comunicarse pueden hacerlo a los teléfonos: 2974304946 (mamá de Gisela) y 2975804082 (Gisela). A su vez, quienes puedan y deseen colaborar a través de transferencias, la familia dejó a disposición datos bancarios a nombre de Mabel Tribiño: