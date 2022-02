Mariana Dietzel continúa internada en un coma inducido en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires mientras espera un trasplante de corazón. Esta primera en la lista ya que padece una miocardiopatía dilatada no compactada. Un medicamente para tratarla llegará desde Canadá, pero su situación se agrava y la familia pide por su salud.

Este jueves, la familia de la joven chubutense pidió “amor de todas las personas, oraciones y buenas energías para Marianita”. Los familiares hablaron del parte médico e indicaron que “la situación está más delicada, hay coágulos en el pulmón derecho que drenan y aparecen de nuevo”.

Mariana Ditzel es de Comodoro Rivadavia y está internada en un coma inducido en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires Foto: Redes sociales

Según detalló ADNSUR, la familia indicó que la infección sigue, no la pudieron controlar porque es una bacteria sensible. Tuvieron que administrarle más medicamento para eso y también es preocupante porque está sin anticoagulante. “En estas condiciones hoy no puede recibir un órgano por la infección, sería muy riesgoso. Los coágulos son controlables. Hay que controlar la infección para volver a estar en condiciones de que reciba un órgano”, dijo la familia.

Marianita aguarda la llegada de un medicamento de Canadá mientras se espera por un trasplante

La llegada del medicamento proveniente de Canadá, llegaría el próximo viernes a ultima hora en valija diplomática. Este le permitirá pasar mejor la espera de un buen corazón.

La familia de Mariana Ditzel pide "oraciones" mientras esperan por un corazón. Foto: @un.corazon.para.marianita

Sin embargo, afirmaron que es mas allá de los efectos de la medicina, es urgente realizar el trasplante de corazón porque hace ya mucho tiempo que está conectada a una máquina ECMO, un equipo de ventilación mecánica que la oxigena y limpia su sangre. que la oxigena. Días atrás su marido dijo que “no hay nadie en la Argentina que esté en está situación y por eso, es primera en emergencia nacional”.