Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, liberó de su condena a un exprofesor denunciado por acosar a tres alumnas y poseer material de explotación sexual infantil. El sujeto enseñaba Informática en la Escuela 703 José Toschke de Puerto Madryn.

La madre de una de las víctimas, Candelaria Chazarreta, de la mano de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó en marzo ante la Delegación Administrativa Seccional II para exigir la expulsión del docente de la administración pública.

El acusado, de nombre Luis Omar Velázquez, fue denunciado en 2018 por la mujer por el delito de grooming, es decir, por acosar sexualmente a su hija vía internet. A través de las redes sociales, el sujeto le ofrecía dinero a cambio de tener relaciones.

Exoneraron a un profesor de Puerto Madryn condenado por acosar a tres alumnas. Foto: ADNSUR

Según detalló Diario Jornada, a partir de ese momento se inició una causa que derivó en un juicio abreviado. El profesor reconoció los hechos y en febrero del 2021 fue condenado. En paralelo fue asignado en la Delegación Administrativa, sin contacto con los estudiantes.

“Habían muchas más víctimas, pero no las pudieron identificar ni que quisieran denunciar. Algunas accedieron a encuentros sexuales con él a cambio de dinero. Eso es abuso y tienen que denunciarlo porque no prescriben. Por favor quienes hayan sido víctimas del profesor de la Escuela Politécnica que lo denuncien”, reclamó Chazarreta.

No obstante, la tía de la víctima encontró a Velázquez trabajando en la Escuela 124 Tomás Espora cuando no tenía permitido salir de la Delegación. El imputado no había dejado de cobrar su sueldo de más de $100 mil. El medio informó que dicho episodio aceleró la exoneración del docente.