La nueva ola de COVID-19 generó un aumento exponencial de casos positivos en todo el país, lo que trajo aparejado el incremento en la cantidad de personas que se acercan a los puestos de testeo. Comodoro Rivadavia no fue la excepción, y como ocurrió en las últimas horas en otras partes de Argentina, el personal de salud fue agredido por parte de pacientes.

Gabriela Simunovic, subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, contó que ante la demanda de la gente en los puestos Detectar y de vacunación, se vivieron situaciones tensas y de agresión hacia el personal de salud.

"La gente esta apurada y no quiere hacer cola", dijo la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic. Foto: ADNSUR

Y agregó: “Yo entiendo que muchísima gente empezó con síntomas. Esto nos tomó a todos por sorpresa. Hace diez días atrás la situación epidemiológica era otra”. No obstante, indicó que dentro del personal de salud “tenemos a varias personas aisladas porque no somos ajenos al resto del mundo” y por esta razón cuentan con menos personal.

En cuanto a las situaciones de violencia, Simunovic reconoció que “la gente está apurada y no quiere hacer cola”. Y destacó que sumado al incremento de casos de Coronavirus, mucha gente se acerca para aplicarse la dosis de refuerzo, sumado a quienes no completaron el esquema de vacunación o aquellos que aún no recibieron la primera dosis.

“No sabemos en qué momento pasamos de los aplausos a las agresiones”, lamentó la funcionaria en diálogo con “Radio Del Mar” , y pidió empatía y paciencia para quienes se acerquen a los distintos puestos habilitados en la ciudad.

Por otro lado, la directora del hospital Castro Rendón de Neuquén, Adelaida Goldman, aseguró en diálogo con “LU5″ que en esa provincia también se dan situaciones de violencia con pacientes.

“Yo puedo tener 200 personas que agradecen, pero si tengo un caso que no, a ese trabajador le genera toda una percepción de que la sociedad no lo reconoce, que no se le da el suficiente respeto y se siente desprotegido”, señaló Goldman. “Da bronca, da impotencia y contamos con pocas herramientas frente a tantos discursos violentos”, afirmó.

La referente del hospital señaló que ante este tipo de situaciones “se empieza a trazar una grieta” y es un motivo más, sumado al arduo trabajo diario, que “afecta la salud mental de los trabajadores”.