Chubut no es ajeno a la nueva ola de contagios por COVID-19, y frente a esto, se incrementaron las internaciones en Trelew y Rawson. En ambas localidades, el 100% de las camas están ocupadas tanto en terapia intensiva como en clínica médica.

Según detalló ADNSUR, Cristian Setevich, el director del Hospital Santa Teresita de Rawson, indicó que Terapia 1 está completa por casos de coronavirus, y alrededor de 14 internados en Clínica Médica son casos activos o que están en condiciones de alta.

Además, comentó que, si bien las internaciones no son tan prolongadas como antes, aquellos que están internados son quienes no tienen el esquema de vacunación completo o directamente no se han vacunado. Por otra parte, también hay personas mayores con el esquema completo, pero con factores de riesgo importantes.

Chubut: piden a la población vacunarse para no terminar en terapia intensiva

Frente a esto, Setevich pidió a la población que se vacune: “La guardia del hospital está con muchas consultas por cuadros respiratorios compatibles con el COVID-19″, sostuvo.

Aymará Pinsker, directora asociada del Hospital Santa Teresita, confirmó que tienen la ocupación casi al 100% de Clínica Médica. Hay pacientes con cuadros leves a moderados y la ocupación de terapia intensiva también está en su totalidad, habiendo gente con respiración mecánica y largo tiempo de internación.

Aymara Pinsker es la directora Asociada del Hospital Santa Teresita. Foto: LaCienPuntoUno

Las personas que se han contagiado y terminaron internadas, según Pinsker -y en coincidencia con Setevich-, son aquellas con factores de riesgo, esquemas de vacunación incompleto o sin vacunarse.

Y aunque el tiempo de internación es menor que antes, frente a la alta demanda necesitaron derivar varios pacientes hacia instituciones privadas.