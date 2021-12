En el marco de las políticas públicas vinculadas al cuidado de la vida, la Municipalidad de Rafaela lleva adelante controles para verificar el cumplimiento de lo exigido por las normas.

Con ello, se apunta a minimizar la producción de hechos que pondrían en riesgo la vida de conductores, acompañantes y peatones.

En ese sentido, el equipo de Protección Vial y Comunitaria, integrante del Comando Unificado, procedió a la retención de un automóvil, cuyo conductor registró 2,45 gramos por litro de alcohol en sangre. Además, el vehículo no estaba en condiciones de circular.

En el lugar estuvo presente personal de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) quién había receptado el aviso sobre la presencia del auto y se hizo presente en avenida Gabriel Maggi al 100.

Camioneta retenida por alcoholemia positiva

Siguiendo esa línea se procedió a la retención de una camioneta utilitaria que circulaba por 1° de Mayo al 1.000. El vehículo en cuestión no poseía documentación habilitante para circular y su conductor fue sometido a un control de alcoholemia, dando como resultado 1,7 gramos de alcohol en sangre.

Circular con responsabilidad

Por otra parte, se procedió a la retención de una motocicleta en Ayacucho al 700 porque su conductor no poseía documentación habilitante personal ni del vehículo.

En otro orden, el personal afectado a las labores labró 11 actas de infracción a conductores de automóviles y motocicletas (cuatro por no utilizar casco; cuatro por no poseer Licencia de Conducir; dos por no tener seguro y una por circular sin espejos reglamentarios).

El Estado local aconseja que, antes de salir con un vehículo a la vía pública, se verifique que el coche se encuentre en condiciones estructurales y con la documentación que habilita a su circulación al día, incluso, la de quien vaya a conducir.

En el caso de beber alcohol, no conducir y designar a una persona que no lo haya hecho y se encuentre habilitada.

Circular con responsabilidad por las calles permite evitar situaciones indeseadas.