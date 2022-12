Un bebé de 2 meses con COVID-19 está en terapia intensiva en el Hospital de Rafaela

El rebrote de COVID-19 no solamente está en otras partes del país, sino que también está empezando a tener sus repercusiones en Rafaela. De hecho, en las últimas horas volvieron a darse internaciones en el Hospital “Dr. Jaime Ferré”. Se trata de tres pacientes de la zona -ninguno de Rafaela- y entre ellos se destaca un bebé de apenas dos meses, que se encuentra en terapia intensiva.

Así lo confirmó el doctor Emilio Scarinci, director del efector público en declaraciones a Radio Rafaela. “En el día de hoy tenemos tres pacientes internados con COVID. Los tres son de localidades cercanas, ninguno de Rafaela. Son dos adultos y un niñito de dos meses”, sentenció.

En diálogo con VíaRafaela, confirmó que hacía 4 meses que no había pacientes internados con esta patología.

“Hay síndromes febriles que no pueden explicarse por otras causas. Entonces, comienza una pesquisa para determinar cual podría ser el microorganismo que genere esta infección y se determinó que era este virus”, dijo sobre el bebé.

“En estos momentos estamos trabajando de forma habitual, sin demasiados cambios. Pero estamos muy atentos al cambio de la situación. Hay un aumento real de los casos en esta semana. También ha ido mucha más gente a hisoparse, a diferencia de hace algunas semanas. En la segunda parte del año, no generaban alarma en la gente y se resolvía sin problemas, por eso no había hisopados. En la mayoría de los casos, son casos leves. Y si tienen más cantidad de síntomas, es porque no están vacunadas con el esquema completo. Estamos viendo como puede repercutir este aumento de los casos en la internación hospitalaria”, señaló Scarinci.

¿Vuelve el barbijo?

A Scarinci le preguntaron cuándo usar el barbijo. “Por más que sean cuadros leves, a nadie le gusta contagiarse y ya veníamos bastante desacostumbrados con su uso. Recomendamos, en particular, su uso en ámbitos con muchas personas y volver a tomar recaudos como ventilar los ambientes, el lavado de manos, etc.”.