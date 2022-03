No tocar las instalaciones eléctricas en la Vía Pública.

No aproveches las columnas de hormigón que soportan a las instalaciones eléctricas para colgar cesto de residuos.

No te trepes a los postes que sostienen la red eléctrica.

No te apoyes en las columnas de alumbrado público tienen un riesgo potencial de fallas de aislación. No son de material aislante. En este punto hay que prestar mucha atención los padres que llevan a los menores a las Plazas. Nuestras Plazas no son seguras.