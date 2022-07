El tandilense Leonel Pernía, con Renault Fluence, ganó este sábado el Sprint del TC2000 en una vibrante definición, de cara a la 7° fecha del campeonato, que se disputará desde las 11.45 de este domingo en el Autódromo “Ciudad de Rafaela”. Está pactada a 30 minutos más una vuelta.

El “Templo de la Velocidad” se vistió de fiesta, en lo que fue una emotiva competencia, por el intercambio de posiciones. Pernía se impuso a diez vueltas al circuito de 4.662 metros de extensión, con dos chicanas, al porteño Franco Vivian (Citroen) y al cordobés Matías Cravero (Honda).

“Se dio la carrera que la categoría pretendía. Gasté casi toda las activaciones de Push to Pass y no me quedan muchas para mañana, pero conseguimos 15 puntos importantes para el campeonato”, manifestó quien llegó primero a ver la bandera a cuadros. La velocidad

Cerraron las diez primeras posiciones el santafesino Facundo Ardusso (Honda), el arrecifeño Agustín Canapino, el mendocino Bernardo Llaver, los dos con Chevrolet Cruze, el chubutense Ignacio Montenegro (Fluence), el pinamarense Jorge Barrio (Toyota Corolla), el campanense Matías Milla (Fluence), y el entrerriano Exequiel Bastidas (Fiat).

Recordemos que la última presentación que hizo el ex Súper TC2000, hoy TC2000, fue el 3 de junio de 2018, se impuso el cordobés Facundo Chapur, con Citroen C4 Lounge, escoltado por el lanusense Emiliano Spataro (Renault Fluence) y Canapino (Chevrolet Cruze).

Posiciones

Luego de 6 fechas, encabeza las posiciones el mendocino Llaver (Chevrolet Cruze), con 154 puntos, y le siguen el tandilense Pernía (Renault Fluence), 145, el mendocino de Guaymallén, Julián Santero (Toyota Corolla), 144, y el arrecifeño Canapino (Cruze), 132. Cierran los diez primeros, el pinamarense Barrio (Corolla), 102, el campanense Milla (Fluence), 101, el chubutense Montenegro (Fluence), 84, y los santafesinos, Ardusso, 84, y Fabián Yannantuoni, ambos con Honda, 72, y el porteño Vivian (Citroen), 51.

Traverso, el más ganador en Rafaela

El más ganador en Rafaela, cuando el hoy TC2000 Series era TC2000, es el ramallense Juan María Traverso, con seis triunfos: en 1983 con Ford Taunus, y 1986, 1989, 1990, 1991 y 1993, todos con Renault Fuego.

El oriundo de Comandante Nicanor Otamendi, Walter Hernández, ganó tres competencias con VW Polo, y el porteño Ernesto Bessone tiene 2 éxitos: 1992 con Ford Sierra, y 2000 con Chrysler Neon.

Stang, en la Fórmula Nacional

La Fórmula Nacional tiene al frente de su campeonato al entrerriano Emiliano Stang, con 207 unidades, y detrás se ubican el pampeano Nicolás Suárez, 196, el rosarino Thomas Pozner, 180, el bonaerense Tiago Pernía, 168, el cordobés de Colonia Caroya, Mateo Polakovich, 165, y el cordobés de Marcos Juárez, Brian Massa, 151. Mañana, a las 9.30 comenzará la final del TC2000 Series, a 25 minutos de duración más una vuelta; a las 10.40 se iniciará la final de la Fórmula Nacional, a 14 giros o 25 minutos de duración y, a las 11.45 se largará la final del TC2000, a 30 minutos de extensión más un giro