Sigue la tensión: Tras el encuentro del Fiscal Regional con los vecinalistas, llegó la réplica desde el Municipio

La tensión entre la Municipalidad de Rafaela y la Fiscalía Regional, lejos de relajarse, parece aumentar con el paso del tiempo. Todo comenzó luego de un episodio en donde un agente de la GUR fue agredido por un vecino violento. Desde el Ejecutivo denunciaron que lo imputarían al empleado estatal, algo que finalmente no fue así. Desde ese momento, algo se rompió. Y nadie parece interesado en arreglarlo.

En la noche del martes, tal como estaba previsto, el Fiscal Regional Carlos Vottero se reunió con presidentes y vice de los 41 barrios de la ciudad. Y allí aclaró que el Ministerio Público de la Acusación solo interviene una vez ocurridos los hechos de violencia. “No tenemos a cargo la prevención, eso le corresponde le corresponde al Ejecutivo Municipal”, dijo. “No queremos generarle confusión a los vecinos, como ocurre comúnmente con otras autoridades. No debemos no decirle la verdad a los vecinos. Quienes lo hacen, subestiman a los vecinos. Yo seguiré manejándome de la misma manera. Y nos haremos cargo de lo que nos compete: investigar los hechos delictivos una vez cometidos”, remarcó.

“Las cosas son claras: la prevención del delito está a cargo de la Secretaría de la Municipalidad. Puesto por el Intendente, en pos de llevar adelante los trabajos. Luego de los hechos delictivos, que como ustedes saben son muchos en Rafaela, investigamos nosotros, con una jurisdicción de 500 km. Los vecinos necesitan claridad: no confusión, no desinformación”, sentenció en declaraciones a Rafaela Noticias.

También fue consultado por los delincuentes reiterantes, en particular, aquellos que sufren de adicciones. “Los que tienen que hacerse cargo de la parte preventiva, de una vez por todas, tienen que hacerse cargo. Sí, las adicciones son la base y que llevan a los delincuentes a cometer los delitos. A la prevención hay que concebirla de una forma social, concretamente de la secretaría de Seguridad, con el área de Educación y de Salud. Esos delincuentes: ¿se los está abordando desde el Municipio? ¿El Secretario de Seguridad se está ocupando? Espero que de una vez por todas lo haga, así el reiterante no está permanentemente recuperando la libertad porque procesalmente es lo que corresponde, y el juez lo deja libre, por más que los fiscales pidamos la prisión preventiva. Pero, desde que es dejado en libertad hasta que vuelve a robar... ¿Qué hace el Municipio? ¿Cómo aborda la problemática de la adicción del delincuente? También con los menores tiene que funcionar la prevención. En Rafaela, se está a 5 o 10 minutos de una familia en situación de vulnerabilidad. Es hora de que dejen de hablar y que traduzcan las cosas en hechos”, disparó.

La respuesta de Iván Viotti

Iván Viotti, Secretario Privado de Intendencia y Comunicación de la Municipalidad de Rafaela, en diálogo con Gerado Zanoni, dijo que “estamos todos sorprendidos por el nivel casi de violencia, hasta casi innecesario. Entre instituciones, deberíamos tener un diálogo más fluido y menos explosivo. Esto no le sirve a nadie. Esto no es para nada constructivos. Llevar peleas personales en lugares en donde tenemos que compartir, sin ánimos de ofender, es de una inmadurez que preocupa”.

En cuanto a lo ocurrido en aquella fallida reunión por la seguridad en el barrio Mora, el hermano del intendente dijo que el presidente del barrio “no fue correcto” sobre cómo fueron invitados los funcionarios. “Todos los vecinalistas saben que las invitaciones van al Área de Vecinales”, indicó. “La carta abierta, más allá de haber tenido un párrafo para el Mora, tenía como fin informarle a todos los vecinos nuestro plan de gobierno”, agregó.

“El problema con el fiscal viene de antes del Mora, arranca con lo del agente de la GUR, en el barrio Belgrano”, admitió Viotti.

“Fueron lamentables los conceptos vertidos ayer por el Fiscal Regional”, sentenció y aclaró que no fueron los 41 barrios: “fueron 14. No fue multitudinaria. Fue hecha en un lugar municipal”.

“Hay un montón de audios que me dejan preocupados. Hay audios de la reunión, que se están viralizando. Hay un ensañamiento del Fiscal con la gestión actual. Quizás tenga que ver que el secretario de Seguridad anterior era el cuñado y no tenía la necesidad de salir a los medios”, disparó. “Nos preocupa. Y sería más preocupante que tenga que ver con la política. Los que hacemos política notamos algún condimento en el discurso del Fiscal”, añadió.

Viotti también ratificó en el cargo a Juan Manuel Martínez Saliba en el cargo de Secretario de Prevención en Seguridad. “Es excelente el trabajo de Juan. Es impecable. Hace 10 meses que estamos y los problemas vienen desde hace tiempo”, dijo.

“Ahora van a pedir la doctrina del pedido de prisión preventiva para los reiterantes. ¿Por qué no lo hizo antes? Hay un derrotero de echar culpas a todos. ¿Se hacen las cosas tan bien?”, reclamó.

“La droga nos está quemando a los pibes. Y la dejaron avanzar”, sentenció. “Sería importante que la justicia investigue no solo el narcomenudeo. ¿Hace cuánto que en Rafaela no cae un narcotraficante? ¿No existe el narcotráfico en Rafaela? En Rafaela hay narcotráfico, no somos una isla. ¿Por qué no tenemos operativos que tengan como resultado un par de bolsitas?”, concluyó