Se realizó una jornada de concientización y prevención por el cáncer de mama

En la vecinal del barrio Ilolay, se desarrolló “Dispuestas a vencer”, una jornada teórico-práctica de concientización y prevención del cáncer de mama y los efectos de la marcha nórdica en el linfedema. La misma estuvo a cargo de la doctora Beatriz Possi Peñalva y la paciente Carla Burrone.

“Hoy, con la doctora Beatriz Possi y una paciente inspiradora, se desarrolló una charla de concientización sobre el cáncer de mama y una actividad física que ayuda a la prevención del linfedema, la marcha nórdica”, explicó el coordinador de la subsecretaría de Salud, Estaban Silva.

Es importante aclarar que la marcha nórdica es una actividad física que consiste en caminar de manera natural, pero con la ayuda e impulso de dos bastones similares a los utilizados en el esquí que nos ayudan a distribuir la fuerza empleada. Refuerza el sistema inmunitario y aumenta la sensación de bienestar, entre otros beneficios.

Al respecto, Possi, detalló: “La idea era reunirnos porque estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama, para tratar un tema muy específico que es el linfedema y la marcha nórdica”.

“Traje a una paciente que contó su experiencia con la marcha nórdica y todos sus beneficios. Buscamos darle a la paciente, la propuesta para que entienda que depende del paciente llevar a cabo la mejora de su salud”, agregó.

“Recomendamos, como todos los años, que en este mes, la mujer se haga el control mamario, que consulte a su médico para que de ese modo se logre la cura, porque agarrado a tiempo, el cáncer de mama se cura”, resaltó la doctora.

Experiencia

A su turno, la paciente Burrone, manifestó: “Vine a dar mi experiencia de cómo transité y cómo transito el cáncer de mama, cuáles fueron mis herramientas, cuáles son mis herramientas y mis estrategias para sentirme bien y para tratar de superarlo”.

“Hace muchos años que realizaba marcha nórdica. Me gustaba mucho hacer tracking, senderismo. La descubrí y comencé a realizar lo que son bastones totalmente diferentes, porque son muy livianos, que los podes sostener. Tienen una técnica especial. Tenés que hacerlo bien y relajado. No de forma contracturada porque podés sufrir alguna lesión o hacer algún movimiento que no es el adecuado”, cerró.

Luces rosas

Esta semana, el edificio municipal se suma a la movida mundial y será iluminado de color rosa para brindar contención y asesoramiento sobre una enfermedad que, tratada a tiempo, alcanza un porcentaje de cura del 90%.

Recordemos que el 19 de octubre es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama; un día que aspira a ser un recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra esta enfermedad.