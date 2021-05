Todo el país afronta una pelea ante esta pandemia. La provincia de Santa Fe y Rafaela no se encuentran exentas.

La secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe se refirió a lo que se vive en el sector de salud, y contó: “Se percibe un angustia constantemente de quienes trabajan allí. No hablo solo de enfermeros o médicos que están aferrados a una cama. Sino a todo el personal que está trabajando día y noche en el laboratorio para que rápidamente podamos saber quiénes son las personas que son positivas o negativas; a quienes tienen que cocinar, el camillero, la mucama, a las personas que hisopean y vacunan”.

“El estado de ánimo del equipo completo de salud hoy es de dolor y tristeza. Se percibe la preocupación, el cansancio de no dar abasto a pesar de poner el 100 por ciento de cada uno. Llevamos muchos meses donde parecía que por febrero o marzo esto había aflojado y, ahora, es el doble de trabajo de lo que nos tocó vivir el año pasado durante el mes de octubre, noviembre del 2020”, agregó.

“Hoy no solo son las camas y respiradores. Tiene que ver más con una percepción de la situación que nos toca atravesar. Entendemos y comprendemos el enojo y hasta la falta de respeto que cada uno de los que están en este sistema sienten del resto de la sociedad”, enfatizó Villafañe.

Un mensaje

Anoche se pudo observar en la plaza del barrio 9 de Julio, frente al Hospital “Jaime Ferré”, un cartel con velas que agradece al personal médico por su labor ante la pandemia de coronavirus que azota al mundo.

“Por los fallecidos, por los que están peleando por su vida y por el personal de salud que lucha por la vida de todos. Amén”, mencionaba dicho cartel.

“No se quién lo colocó allí, pero fue un gesto enorme de acompañamiento en estos tiempos donde el ánimo ha llegado a un límite. Ojalá que además de ser una gran gesto para quienes la están luchando frente a esta enfermedad, para quienes están en la primera línea de batalla, esto sirva como un llamado de atención para aquellos que aún les cuesta comprender lo que nos toca vivir”, sostuvo la Secretaria.

Una cuestión de vida

Al ser consultada sobre las personas que no cumplen las restricciones impuestas, Villafañe manifestó: “Lo primero que siento es impotencia. Hasta que uno no lo vive de cerca, no te das cuenta; y creo que todas las medidas que se están tomando no hacen más que ayudarnos a nosotros mismos, a los que más quedamos”.

“No estamos hablando solo del cansancio de quienes están expuestos todo el día, sino que hablamos de lo que podemos llegar a perder. Si tenemos posibilidad de cumplir con algunas de las medidas que nos están pidiendo para cuidarnos a cada uno de nosotros y a los que más queremos, hagámoslo”, sumó.

“Esto no es una cuestión económica, política ni nada que se le parezca. Es una cuestión de vida. Lamento que muchos no comprenden esta situación”, remarcó la Secretaria de Desarrollo Humano del municipio.

“A veces duelen algunas actitudes egoístas y el aprovechamiento del momento. Creo que estamos en el peor momento de esta batalla en la que llevamos ya muchos meses, pero nos falta para que termine”, indicó.

“A cada uno de nosotros nos toca estar en un lugar, atravesar distintos momentos, pero creo que debemos rendir homenaje con nuestras acciones a cada uno de los que batalló y no ganó; y a los que continuamos peleando día a día”, cerró Villafañe.