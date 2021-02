En el mediodía de este jueves, la ministra de Salud, Sonia Martorano, dejó inaugurado el laboratorio de biología molecular en el Hospital “Dr. Jaime Ferré” de nuestra ciudad. Hace dos semanas que ya funciona, pero ahora, quedó oficializado y se suma a la red de la provincia, integrada por Rosario, Granadero Baigorria, Santa Fe.

“Este no es un laboratorio más, forma parte de la red de este tipo de laboratorios, y fue un mandato que nos dio el gobernador Omar Perotti porque quería que más allá del Covid, en toda la provincia contemos con la accesibilidad, la equidad y la gratuidad porque la biología molecular no es solamente tecnología para Covid sino que también se utiliza para muchas patologías e implica no tener que derivar las muestras a la ciudad de Santa Fe”, dijo la funcionaria.

Por su parte, el director provincial de Bioquímica, Germán Henrich, agregó que “en un primer momento nos reunimos con las autoridades de Ciencia y Tecnología que ya había avanzado en el proyecto por lo que le dimos la forma y la implementación en un tiempo óptimo a pesar de estar atravesados por el Covid”.

“Todos los laboratorios que necesiten de esta especialización están en condiciones de remitir las muestras a estos lugares por lo que destacamos la equidad pensada en los santafesinos”, explicó Henrich.

Sonia Martorano inauguró el laboratorio de biología molecular en Rafaela Información Pública Gobierno de Santa Fe

En tanto, la coordinadora de la región de Salud Rafaela, Eter Senn, señaló que la inauguración del laboratorio es un “hito para la ciudad y la región, cuando comenzamos con Covid nuestro hospital tenía un laboratorio central que hacía algunos tipos de muestra, al realizar los hisopados debíamos trasladar esas muestras a Santa Fe. Este laboratorio nos permite incorporar tecnología y tener un diagnóstico preciso y certero lo más pronto posible”.

Acompañaron a la ministra de Salud, el director y subdirector del hospital, Diego Lanzoti, y Emilio Scarinci, respectivamente; las jefas del laboratorio, Cristina Isaías, y vacunación, Luciana Díaz; el senador provincial Alcides Calvo; el subsecretario de Salud del municipio, Martín Racca; y la concejal Brenda Vimo, entre otros.