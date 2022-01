En la jornada de este martes, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, se realizó una nueva entrega de siete incentivos económicos a vecinos y vecinas de la ciudad.

Cabe destacar que se trabajó de manera coordinada con diferentes áreas del municipio, como Factibilidad y Habilitaciones, Fiscalía y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

En esta entrega, el total otorgado fue de $2.024.180 y el monto total concedido con los del día de la fecha asciende a $22.840.120 desde 2014.

El encuentro fue encabezado por el intendente Luis Castellano junto al secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel y beneficiarios y beneficiarias del programa.

“El desafío del 2022″

El secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, expresó: “Hemos entregado más de 20 créditos de emprendedores y emprendedoras durante el 2021. Fueron más de 225 emprendimientos financiados desde 2014 a esta parte con este programa. Llevamos invertidos en emprendedores más de 22 millones de pesos, de los cuales tenemos una tasa de recupero cercana al 90%; esto habla muy bien de todo lo que es el proceso de presentación de los proyectos, desde la evaluación y el acompañamiento que hace el equipo técnico del programa y la Oficina Municipal de Empleo. Llegamos a este momento, donde los proyectos fueron evaluados y aprobados por esa Comisión conformada por concejales del oficialismo y la oposición, lo cual le da también le da un esquema de transparencia a la elección de cada uno de los emprendimientos”.

El funcionario contó que “esta vez conversamos con ellos para conocer sus expectativas, cómo vienen trabajando y las inversiones que están haciendo. Es el rol que asumimos como Estado local, el de acompañar a aquellos que quieren emprender. Sabemos que el acceso al crédito es muy difícil, por lo que significa la banca formal. Donde no está el mercado, tiene que estar el Estado”.

“No solo los acompañamos con el financiamiento, sino también con una batería de programas que tiene el municipio y que busca apuntalar a los emprendimientos. A muchos de ellos los vamos a seguir acompañando; primero con el crédito y ahora con capacitaciones, asistencia técnica, búsqueda de mercado y negocios digitales. Allí estaremos como municipio acompañando en todo. Estoy muy contento y el desafío del 2022 es seguir propiciando este tipo de herramientas de inclusión financiera”; cerró Peiretti.

Una herramienta importante

Posteriormente, Lisandro Maine, emprendedor que recibió un crédito, dijo: “Mi emprendimiento es El Obrador, se trata de una micropanadería artesanal. Ahora estoy en barrio Mosconi, pero igualmente no está abierta al público, yo trabajo en pedidos al por mayor a distintos gastronómicos de la ciudad. El dinero que me brindó Rafaela Impulsa lo voy a utilizar en un horno industrial para poder producir más cantidad y mejorar la calidad del producto. Me parece muy importante que el municipio cuente con estas herramientas, es una de las pocas donde podía conseguir la financiación que necesitaba mi emprendimiento. Estoy muy agradecido”.

También Lucas Orellano, participante de esta edición, contó: “Mi emprendimiento es una agencia de viajes. La idea es usar el Rafaela Impulsa para el mobiliario, pintura y decoración del local. Mi opinión es que el programa es muy importante. Uno empieza de cero y sí o sí necesita una ayuda externa que te permita arrancar. Para mí es ideal ya que, como te digo, hoy en día acceder a una prestación tiene muchísimos intereses; esto tiene una cuota chica que podemos pagar”.

Sobre Rafaela Impulsa

Es un programa municipal de microcréditos, creado bajo la Ordenanza N.º 4942, que provee un fondo rotatorio que se compone por lo recaudado en concepto de multas de tránsito y otras multas y del recupero de los préstamos ya otorgados.

Estos microcréditos están destinados a emprendimientos productivos, de comercialización de bienes y de servicios. Para acceder, los proyectos deben demostrar viabilidad técnica, económica y ambiental.

A los beneficiarios/as se les otorga un monto máximo de doce salarios mínimo, vital y móvil, que devolverán en 12 meses; con un período de gracia de 3 meses y con un interés del 0.5% mensual sobre saldo o a 24 meses. El monto obtenido podrán destinarlo a la compra de herramientas, equipamientos, insumos y mejoras mínimas de infraestructura.

El equipo técnico es el encargado de informar sobre el programa, atender a los interesados/as y acompañarlos/as en el proceso de armado del proyecto, además de elaborar los informes que son presentados a la Comisión de Seguimiento, quien supervisa la selección de los/as beneficiarios/as, el otorgamiento de los préstamos y todo la operatoria del programa.