¿Se destraba la cesión del Predio de la Flor a la provincia?

En las próximas horas, se sabrá si se destraba o no la cesión del predio de Bv. Roca y casi la Ruta nacional 34 a la provincia, en donde se construiría una serie de edificios provinciales y municipales, entre ellos, el edificio del Concejo Municipal.

Hasta ahora, la oposición había manifestado que no daría el OK hasta que no supiera cómo sería el edificio y tuviera un proyecto ejecutivo. Este lunes, luego de terminar el encuentro por el convenio público-privado con Rafaela Alimentos, el Intendente Luis Castellano; el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo; el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; y los concejales observaron un primer desarrollo del trabajo edilicio que se realizará en el Predio de la Flor.

El plano fue enviado por profesionales de arquitectura de la Corte Suprema de Justicia de la provincia para poder proyectar conjuntamente este espacio donde funcionarán dependencias judiciales, municipales y el Concejo Municipal.

Ahora, la pelota quedó en manos de la oposición.