La información que aporta el trabajo en territorio del Programa Creando Conciencia del Instituto para el Desarrollo Sustentable, y el trabajo territorial de los equipos de Desarrollo Humano y la Subsecretaría de Servicios Públicos permiten la toma de decisiones y la propuesta de acciones que tiendan a resolver las situaciones que se presentan en los diferentes sectores, respecto al manejo de los residuos.

Una de las problemáticas detectadas es la presencia y la acumulación de residuos sólidos que algunos actores de la comunidad desechan en determinados espacios, sin respetar reglas de separación integral de residuos, ni los días y/o lugares designados para la recolección.

Para poder hacer frente a esta problemática, la Municipalidad de Rafaela planificó como acción estratégica para la educación ambiental comunitaria, la conformación del Programa Mi Barrio Más Limpio, que reúne a “Agentes Comunitarios Ambientales” para desarrollar acciones en los propios barrios.

Este jueves se presentó la segunda etapa de esta iniciativa del que participaron la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Servicios Públicos y Transporte; Franco Sanmartino; la presidenta de la vecinal del barrio 2 de Abril, Mercedes Jara; miembros del equipo de trabajo de las áreas municipales involucradas y de la Comisión Vecinal del barrio.

Una política sostenida en el tiempo

La secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, manifestó: “Estamos en la sede de la vecinal del barrio 2 de Abril, con el segundo grupo de `Mi Barrio Más Limpio´, un programa que, desde el principio, viene llevando adelante un plan de acción en distintos barrios y hoy ya estamos en la segunda etapa”.

“Para nosotros es muy importante continuar con las acciones que comprenden este programa porque trabajamos con la concientización de por qué el barrio tiene que estar limpio, garantizando a cada uno de ellos la salud que queremos para nuestros vecinos así que estamos muy contentos porque hoy nos pudimos conocer y presentar las formas de cómo llevar adelante el programa y ellos también se pudieron presentar y sacar las dudas acerca de cómo lo vamos a desarrollar”, agregó.

“Mi Barrio Más Limpio es un programa de participación comunitaria entonces nosotros ponemos en juego muchas acciones. No solo es el barrido de la calle o juntar los residuos. Es un trabajo de concientización, de comprensión entre los vecinos .Y bueno, implica mucho esfuerzo para que dé buenos resultados. El primer grupo lo ha demostrado bien y, a partir de mañana, comienza un nuevo grupo que va comenzar este trabajo para seguir manteniendo el barrio así de limpio y lindo pero sobre todo para mejorar la calidad de vida”, cerró.

A su turno, la responsable de educación ambiental en el IDSR, Antonela Kern destacó que “junto con las promotoras ambientales del programa creando conciencia del IDSR acompañamos a los agentes comunitarios en el trabajo de concientización, y en las capacitaciones sobre la correcta separación de residuos que se debe realizar. Para que puedan luego ser ellas mismas quienes les cuenten a los vecinos sobre cómo deben gestionar los residuos y disponerlos correctamente”.

Este plan que se realiza por segundo año consecutivo en la ciudad, tiene el objetivo de involucrar a los ciudadanos y convertir a vecinos y vecinas en protagonistas activos de la propia realidad barrial. Y a la vez, promotores de los cambios que quieren y se necesitan lograr en el barrio, a través del trabajo conjunto y comunitario, para mejorar las condiciones de determinados sectores que se ven sometidos a situaciones donde los residuos son dispuestos de forma incorrecta.

Es un programa que llevan adelante las Secretarías de Ambiente y Movilidad, de Desarrollo Humano, Gobierno y Participación, y la Subsecretaría de Espacios Públicos y Transporte. Tiene un plan de trabajo que incluye a los barrios Italia, Monseñor Zazpe, Virgen del Rosario, 2 de Abril, generando acciones transformadoras a largo plazo.

¿Qué son los Agentes Comunitarios Ambientales en Rafaela?

Los “Agentes Comunitarios Ambientales” realizan diferentes acciones durante cuatro horas semanales distribuidas en dos días. Cada sector contará con veinte agentes que se ocupan de realizar la limpieza de espacios públicos y calles. También deberán realizar la recolección y/o acomodamiento de residuos que se encuentren dispersos en lugares no correspondientes, con apoyo del municipio.

Además, llevarán a cabo tareas de promoción y capacitación puerta a puerta acercando a cada vecino información sobre todos los programas y servicios del estado local para la recolección de residuos. Esta actividad estará acompañada por las Promotoras Ambientales del Instituto para el Desarrollo Sustentable.

Para poder brindar oportunidades a un número mayor de vecinos y vecinas, los equipos trabajarán durante tres meses, dando lugar a un nuevo grupo de trabajo.

Silvia Castillo, una de las agentes comunitarias, contó que “soy vecina del barrio 2 de abril. Me sume al programa para cuidar al barrio, vamos a pasar por las calles juntando la basura y concientizando a los vecinos. Me interesa participar de este tipo de propuestas para ayudar a la gente y al barrio. Hace 20 años que vivo en el barrio y años anteriores ya había colaborado con un proyecto como este, me gusta mucho trabajar para que el barrio esté bien y sobre todo limpio”.