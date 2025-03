Prisión preventiva a un hombre sospechado de cometer ilícitos en San Guillermo

Quedó en prisión preventiva un hombre de 20 años que es investigado como autor de hechos ilícitos contra la propiedad cometidos en San Guillermo (departamento San Cristóbal). Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis Estévez, en una audiencia que se desarrolló de manera remota en los tribunales sancristobalenses.

La fiscal Hemilce Fissore, que representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA), está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son MMM, transite el proceso judicial privado de su libertad. Por su parte, el juez Estévez resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva durante todo el proceso.

Los hechos

En la audiencia, Fissore informó que “el miércoles 19 de febrero pasado, aproximadamente a la 1:20 de la madrugada sustrajo una cámara de seguridad que estaba instalada en la pared externa de una vivienda ubicada en calle Sarmiento al 300”. En tal sentido, agregó que “el imputado cometió el ilícito junto con otro hombre, quien ya fue detenido y será imputado en tribunales en los próximos días”.

La fiscal del MPA relató que “momentos después, aproximadamente entre la 1:30 y las 4:00 de la madrugada, el imputado se apoderó ilegítimamente de una furgoneta marca Fiat modelo Doblo Cargo que estaba estacionada en la vía pública en calle Sarmiento al 400”. La funcionaria judicial sostuvo que “el hombre investigado escapó en el vehículo sustraído en dirección a la ciudad de Morteros (provincia de Córdoba)” y precisó que “en el interior había una bicicleta rodado 29, una tapa de cilindro, mercadería para distribución, dinero en efectivo y documentación varia”.

Fissore puntualizó que otro de los ilícitos fue cometido el martes 25 de febrero, entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada. “En esta oportunidad, sustrajo un automóvil marca Peugeot modelo Partner que estaba estacionado en la vía pública, en el cual escapó en dirección a la ciudad de Suardi”.

Por último, la fiscal subrayó que “el jueves de la semana pasada, aproximadamente a las 20:20, saltó un alambre perimetral de 1,74 metro de altura e ingresó de manera furtiva a una vivienda ubicada en calle Sarmiento al 800 donde funciona un kiosco, del cual sustrajo un teléfono celular”.

Prisión preventiva

Fissore manifestó que “el juez sostuvo que estaban dados los requisitos legales para dictar la prisión preventiva del imputado” y añadió que “consideró que hay elementos suficientes en esta instancia del proceso para atribuir la autoría de los hechos al hombre investigado”.

Por otra parte, la fiscal del MPA remarcó que “Estévez planteó que la pena en expectativa prevista por los hechos ilícitos investigados será de cumplimiento efectivo e hizo hincapié en que el peligro de fuga y de entorpecimiento probatorio están latentes, ya que el imputado no tiene arraigo suficiente, no tiene familiares a cargo, no tiene trabajo ni estudia”.

Finalmente, Fissore valoró que “el magistrado consideró insuficientes las medidas alternativas propuestas por la Defensa para cautelar el proceso e hizo lugar a nuestro pedido de prisión preventiva”.

Calificación penal

Al imputado se le atribuyó la autoría de los delitos de robo, hurto calificado (por vehículo en la vía pública) reiterado (dos hechos) y hurto calificado (por escalamiento).