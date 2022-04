La Municipalidad de Rafaela junto con la Dirección Provincial de Personas Mayores presentaron en el DIAT un curso sobre cuidados gerontológicos en nuestra ciudad. Del mismo participarán 50 personas, que ya están trabajando o que pretenden estar al cuidado de adultos mayores; ya sea en domicilios particulares, como en hogares, residencias, etc.

Participaron del acto la directora Provincial de Personas Mayores, Lucía Billoud; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; personal de la Oficina Municipal de Empleo, docente y participantes de la formación.

Se trata de una capacitación en temáticas gerontológicas pensado como un proceso capaz de generar cambios que requieren instituciones y comunidades, para brindar prestaciones integrales a las personas mayores titulares de derechos de todo el territorio santafesino.

El objetivo es generar un doble impacto positivo: formación de recursos humanos calificados para la atención domiciliaria e institucional de las personas mayores, brindando herramientas teórico-prácticas, y por otro lado, mejorar la calidad de vida de las personas mayores evitando institucionalizaciones innecesarias, tratando que permanezcan el mayor tiempo posible en sus domicilios.

Más inscriptos que otros años

la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, dijo: “Desde la Secretaría de Desarrollo Humano venimos a acompañar el lanzamiento de esta capacitación de personas adultas mayores. Es una capacitación muy esperada por muchos de los rafaelinos y rafaelinas, porque en los últimos tiempos son buscados por distintos ámbitos con respecto al cuidado de las personas. Aquí vinimos justamente a que ellos y ellas se lleven herramientas de esta capacitación para llevar a cabo este trabajo. No solo tiene que ver con hogares donde hay personas adultas sino también hay muchas familias que en forma particular requieren de estas personas que estén capacitadas, que tengan un buen trato, que sepan cuidar a una persona adulta y acompañar de acuerdo a sus necesidades”.

Hicieron un curso sobre cuidados gerontológicos Foto: Prensa Municipalidad de Rafaela

“Venimos nuevamente aquí a este espacio, que por suerte de este año podemos hacerlo presencial, otras veces lo hicimos virtual. En este caso, tiene un valor mucho mayor para quienes tienen que realizar la capacitación y para nosotros es nuevamente contar con el apoyo del Gobierno provincial. De hecho, este año hay muchos más inscriptos que otros años porque vemos la necesidad de contar con este personal capacitado”; cerró.

Apoyo provincial

A su turno, Lucía Billoud, directora provincial de Personas Mayores, expresó: “Estuvimos aquí en la ciudad de Rafaela, en representación del Ministerio Desarrollo Social de la Provincia para dar inicio e inauguración a la primera cohorte de Promotores Gerontológicos en esta ciudad. Es un curso que viene desarrollando la Dirección hace muchísimos años y en nuestra gestión va a ser la primera vez que vamos a poder hacerlo de manera presencial”.

“Logramos la participación y la inscripción de 50 personas que se dedican o se van a dedicar al cuidado de personas mayores, sea en domicilios particulares, en hogares, en residencias o en la comunidad en general. Es una formación muy interdisciplinaria e integral que incorpora lo que es la gerontología, género, diversidad, la biología del envejecimiento, salud mental, primeros auxilios, la recreación, el tiempo libre y el cooperativismo como forma de agruparse para las personas que se formen”; agregó Billoud.

“Esta es una inversión que todos los años hace el Gobierno de la Provincia para darle calidad al cuidado de la persona mayor, para darle jerarquía a este tipo de trabajo y para poder revalorizar el trabajo del cuidado de muchísimas personas en toda la Provincia”; cerró.

“Vemos que hay una trayectoria de vida, intenciones y ganas”

Seguidamente, el coordinador municipal de Empleo, Juan Ignacio Ruggia, manifestó: “Hoy pusimos de manifiesto las experiencias de cada una y cada uno de los participantes. Son 50 personas que comenzaron y en verdad nos vamos muy alegres, con una carga sentimental muy grande, porque detrás de cada persona que está en este curso, como en todos los cursos que realizamos desde la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación y desde la Oficina de Empleo vemos que hay una trayectoria de vida, intenciones y ganas”.

“La pandemia puso de manifiesto la necesidad y la importancia que tiene el cuidado de personas. Todos en nuestra vida hemos pasado y hemos necesitado a estas personas capacitadas y formadas para cuidar a las personas que nosotros queremos. Así que seguimos con esta capacitación que ya venimos haciendo hace muchos años en la Municipalidad, la cual les permite a las y los participantes la oportunidad de generar empleo, mejor o más calidad para cada uno de ellos”; sumó.

Ruggia agregó que “desde hace varios años también, en la página web del municipio, está funcionando el Registro de Adultos Mayores. Se pueden comunicar a través de redes sociales para poder acceder al link donde cada una de las personas que se van formado y capacitado en estas temáticas pueden tener un lugar para que las personas que así lo requieran puedan acceder, comunicarse, contactarte y hacer su servicio. Esto es importante remarcarlo que no solamente es una formación en el tema sino que también está relacionado con todos los otros programas de empleo local”.

La voz de las participantes

Marcela Campos contó que “hace rato que vengo aquí persiguiendo esta capacitación pero por una cosa u otra siempre dejaba. Esta vez se me dio la oportunidad y la quiero porque ya trabajo con gente mayor. Soy podóloga y estos conocimientos siempre te sirven para aprender y entender un poco más las actitudes o los cambios de las personas mayores. Siempre es un aprendizaje para, por ahí, poder conseguir otra rama laboral que no sea únicamente lo que estoy haciendo, integrar otros lugares, siempre para aprender y mejorar. Por otro lado, me parece muy bien todo lo que hace gratuitamente el municipio. Sigo mucho a la página web y de hecho a mi hijo le hice hacer cursos con la Municipalidad”.

Por último, Gabriela Bonfigli dijo: “Vengo a buscar aprendizaje. Siempre me estoy capacitando para transmitir algo al grupo de trabajo que integro. Está muy bueno llevarte algo nuevo; la tecnología avanza, así que siempre sirve estar capacitado porque sino vamos un paso atrás. Estar capacitado te abre otras puertas y me parece importante que la Municipalidad de Rafaela haga estos cursos gratuitos”.