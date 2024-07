Presentaron el Santa Fe Business Forum en Rafaela

Este miércoles por la tarde, se presentó en Rafaela el evento inaugural del “Santa Fe Business Forum”. Este encuentro tiene como objetivo principal promover el comercio exterior y las oportunidades de inversión en la región.

Entre las autoridades, estuvieron presentes el intendente Leonardo Viotti y la Secretaria de Comercio Exterior de la Provincia de Santa Fe, Georgina Losada. La intención es fortalecer la exportación de la provincia y consolidar a Santa Fe como un epicentro de negocios internacionales, fomentando la relación entre empresas provinciales e inversores de diferentes países del mundo. Es organizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de Santa Fe Global, la agencia de comercio exterior del Gobierno de Santa Fe.

“Es una misión inversa, en donde más de 200 potenciales compradores del mundo van a venir a la provincia de Santa Fe para que podamos mostrar nuestra oferta exportadora. La idea es vincular a estos compradores internacionales con la oferta que tenemos. En la ciudad de Rafaela, son 46 empresas que hoy están exportando, pero tenemos una oferta posible de más de 100. En la región tenemos mucho más y en la provincia de Santa Fe tenemos un potencial muy grande”, contó Viotti.

“Estuvieron presentes representantes de Rafaela, de la región, de los gobiernos, de las empresas y las cámaras, con quienes vamos a trabajar de manera conjunta para que podamos tener en la ciudad de Rafaela representantes de esta misión, de distintas partes del mundo para mostrarles lo que somos como rafaelinos, lo que es nuestra región y esa potencialidad que tenemos para que esas 46 empresas que hoy están exportando sean muchas más”, agrego.

“Rafaela es una ciudad productiva, económicamente muy fuerte, con un entramado científico y tecnológico y educativo muy consolidado. Y los valores del esfuerzo, del trabajo, muy consolidados en la región, por lo cual eso claramente muestra una potencialidad cada vez más grande. Por eso queremos que el mundo nos conozca, que vean todo lo que podemos dar, y eso sin duda va a ser más trabajo para Rafaela, para la región y para la provincia”, completó.

“Rafaela tiene un montón de virtudes, es tan grande la zona económica que tiene”, dijo Losada, mientras mostraba su piel de gallina. “No solo las empresas, sino también el Centro Tecnológico, el depósito que tienen es tremendo... la sinergia que tienen... el hecho de que esté todo ahí junto es hiperpositivo. Van a ir creciendo las demandas”, añadió.

“El hecho de que el sector privado acá sea tan pujante y tan potente, tiene que ver también con un acompañamiento por parte del Estado, no es simplemente que un día, o sea, tiene que ver con un grado de institucionalidad, es sumamente importante eso, lo mismo para la apertura al mundo acá, porque si no está el Estado haciendo el trabajo que tiene que hacer, abriendo puertas, no puede ir el privado solo”, dijo Losada.