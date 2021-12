El diputado Pablo Pinotti participó del encuentro entre legisladores provinciales y el ministro de Seguridad, Jorge Lagna. Al finalizar, Pinotti fue categórico al evaluar la reunión con el funcionario de Omar Perotti: “el ministro reconoció dificultades para la ejecución del presupuesto en licitaciones y compra de insumos. Recién ahora dijo que se está avanzando con la licitación del sistema tecnológico con los 3000 millones que Nación entregó hace más de un año”. Y agregó su preocupación en relación a la “tremenda” subejecución del presupuesto en la cartera de seguridad, siendo una de las áreas más sensibles para la sociedad: “Más grave aún, estamos a diciembre y sólo se ejecutó el 11% del presupuesto 2021 previsto para bienes de capital. Con esto se podrían haber comprado equipamientos, arreglar comisarías y móviles, por ejemplo”.

El encuentro se llevó a cabo el miércoles pasado en la Legislatura provincial y contó con la presencia de diputados de diferentes bloques y del presidente del cuerpo, Pablo Farías. El pedido del Ejecutivo para dictar una nueva ley de emergencia para el área fue uno de los motivos de la convocatoria: “el ministro pidió por las leyes de emergencia pero no pudo dar cuenta de un diagnóstico concreto de la situación compleja en la que se encuentra. No hubo estadísticas precisas, no presentó un plan concreto de trabajo en materia de seguridad. Ni hubo precisiones en cuanto las compras, reparaciones u obras concretas que requieren para la utilización de los fondos por emergencia. Es preocupante ya que la convocatoria de la Cámara de Diputados aspiraba justamente a que el ministro informe de las necesidades específicas para poder terminar de redactar las leyes y acompañar al ejecutivo en lo requerido” precisó Pinotti que forma parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara.

Transparencia y un gabinete que no arranca

“Hoy el ministerio de seguridad se encuentra acéfalo en muchas áreas muy importantes para el funcionamiento de la cartera” acotó Pinotti. Y recordó que es “un ministerio que no termina de arrancar tras la renuncia de gran parte de los funcionarios designados por la gestión de Perotti y que hoy son investigados por la Justicia”. Semanas atrás, funcionarios dependientes del Ministerio Público de la Acusación, realizaron varios procedimientos en las sedes del ministerio en Rosario y en Santa Fe, tras las pistas de licitaciones irregulares e indicios de espionaje ilegal a empresarios, periodistas y políticos.

El bloque del Partido Socialista dejó en claro que además de “requerir una propuesta concreta de trabajo y que se informe las obras y necesidades por parte del Ministerio de Seguridad”, se hace indispensable y necesario “garantizar, en el marco de estas leyes de emergencia, mecanismos de control y transparencia para el uso de los fondos”. Es que precisamente lo que se trata de evitar es que repitan situaciones irregulares como las que sucedieron con la compra de armas y motos que están siendo investigadas por la Justicia por posibles hechos de corrupción.

Asimismo, se solicitó incorporar mecanismos de colaboración con la Justicia Federal y Gobierno Nacional: “Estamos en un momento muy importante para poder hacer un punto de inflexión en materia de seguridad, con la decisión de las distintas fuerzas políticas de acompañar al Ejecutivo para poner fin a este flagelo que es la seguridad en Santa Fe pero el ministro para ello debe ofrecer un plan concreto de trabajo, delinear políticas que trasciendan la actual gestión y el establecimiento de medios y recursos que necesita para ello” cerró Pinotti