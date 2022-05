El gobernador Omar Perotti abrió este domingo al mediodía el 140° período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe. En ese marco, hubo mucho más reclamos hacia la Nación que a la oposición, en particular por la ayuda a la Provincia en materia de seguridad. El rafaelino, en su discurso de 2 horas 13 minutos) planteó 5 pilares de gobierno (Educación, Santa Fe, motor productivo de Argentina, infraestructura, Seguridad y Justicia y Salud e Inclusión Social), con tres ejes transversales (medioambiente, perspectiva de género, descentralización).

Primera fila: la senadora Carolina Losada, el diputado nacional Roberto Mirabella y los intendentes Emilio Jatón (Santa Fe), Pablo Javkin (Rosario) y Luis Castellano (Rafaela). Foto: Prensa Senado de Santa Fe

Había mucha expectativa respecto de cuál sería el tono de discurso. Es que el jueves pasado, en un hecho inédito, el gobernador retiró los pliego de los 10 candidatos a jueces en cuatro circunscripciones de la Provincia. Había apoyo en 6, mientras en otros 4 se anticipaba un rechazo. Pese a lo primero, el Ejecutivo envió una nota sacando a la totalidad de los candidatos, algo que nunca había ocurrido. Cuatro de ellos eran para Rafaela, algo imprescindible, dado que el fuero Civil y Comercial ha quedado virtualmente paralizado, tal como lo indicó el Colegio de Abogados.

A finales del año pasado, no habían aprobado en Diputados el Presupuesto 2022, tensionando el panorama político. “No es bueno que no la oposición no le de un Presupuesto al Ejecutivo. Celebro que nos hayamos podido poner de acuerdo y que se aprobara”, fue la sobria frase al respecto.

Todo esto, enmarcado a un cada vez más posible “frente de Frentes” para el 2023 que termine unificando Juntos por el Cambio con el Frente Progresista Cívico y Social, tal cual como quedó demostrado en la asunción de Felipe Michlig como presidente del socio en común del PRO y del Socialismo: la UCR.

Críticas a la Nación

“La Nación no puede y no debe permitir que esto ocurra en su territorio y se expanda a otras provincias. Necesitamos la presencia de más efectivos federales y una estructura de justicia más sólida“, lanzó Perotti de entrada, advirtiendo que habría más quejas para la administración de Alberto Fernández, que aún no ha dicho como pagará la deuda de unos 100.000 millones de pesos a Santa Fe (de lo cual sólo dijo “Estamos en un diálogo abierto para efectivizar la deuda nacional para con Santa Fe”).

Omar Perotti abrió el 140° período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe Foto: Prensa Senado de Santa Fe

“Pido a todos que exigir al gobierno nacional que otorgue prioridad a la situación de la seguridad en la provincia de Santa Fe”, dijo, en un intento de eliminar las diferencias provinciales y centralizar los reclamos en la Nación. Aunque, previamente, había disparado algunos dardos sobre las anteriores gestiones socialistas: “Eran más los policías que se iban que los que entraban, más de la mitad estaba en escritorios y no en la calle, estamos revirtiendo esa situación”.

Resumen de los principales puntos

Eje 1 – Educación

Queremos que todas las chicas y los chicos estén en la escuela aprendiendo, el lugar por excelencia donde se construye ciudadanía y convivencia social, donde nos preparamos para el mundo del trabajo y la participación democrática. Concentramos todo nuestro esfuerzo en la universalización de la sala de 4. Programas como el Boleto Educativo Gratuito, las fuertes inversiones en infraestructura educativa y conectividad, la capacitación docente van todas en esa dirección. Queremos ser una Provincia con escolaridad plena.

Eje 2 - Consolidar a Santa Fe como motor productivo y de la innovación del país

Queremos que Santa Fe lidere la economía del conocimiento de América Latina, que seamos líderes en biotecnología. Llevamos la ciencia al territorio, potenciando su vinculación con la matriz productiva, con las necesidades de la comunidad y los desafíos de la provincia en ámbitos como la salud, la seguridad alimentaria o el ambiente.

Eje 3 - Infraestructura para el desarrollo integral en cada rincón de la provincia

Grandes y pequeñas obras que generan un efecto multiplicador en términos de empleo y consumo. Mejores servicios de agua, cloacas, energía, gas, conectividad, rutas y caminos para que -si lo desean- los santafesinos puedan arraigarse en el lugar donde nacieron. Esto integra el territorio y lo equilibrar poblacional y digitalmente.

Eje 4 – Seguridad y Justicia

La inseguridad es un flagelo que la provincia arrastra desde hace años y sobrepasa la instancia provincial. La Nación no puede y no debe permitir que esto ocurra en su territorio y se expanda a otras provincias. Necesitamos la presencia de más efectivos federales y una estructura de justicia más sólida.

Estamos realizando importantes inversiones en equipamiento, infraestructura, tecnología y capacitación para modernizar a nuestra policía. Tenemos mucho por hacer y ello amerita del compromiso y la co-responsabilidad de todos los estamentos del Estado para cortar los vínculos con el delito, trabajar codo a codo con los Municipios, Comunas y la sociedad toda.

Eje 5 - Cuidado de la salud y la inclusión social

Una salud más cercana al vecino, con una red de efectores fortalecida y equipada en todos sus niveles, con mejor infraestructura y mejores prestaciones