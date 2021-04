Desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de abril, de 8:00 a 11:30, en Santos Vega 435, la Municipalidad de Rafaela llevará a cabo una nueva entrega del refuerzo alimentario.

Teniendo en cuenta las recomendaciones de distanciamiento social, la Secretaría de Desarrollo Humano determinó que, para la entrega, se tomará como referencia la terminación del número de documento del titular del beneficio.

De esta manera, el calendario será el siguiente:

el lunes 19 de abril, percibirán el beneficio quienes posean documentos finalizados en 0;

el martes 20, en 1;

el miércoles 21, en 2;

el jueves 22, en 3;

el viernes 23, en 4.

Se retomará el lunes 26 y lo harán los documentos terminados en 5;

el martes 27, en 6;

el miércoles 28, en 7;

el jueves 29, en 8 y

el viernes 30, en 9.

Es de primordial importancia aclarar que solo se le realizará la entrega a las personas titulares de la asistencia que se acerquen con el DNI y de forma personal, exceptuando a las personas mayores de edad por ser de riesgo, con discapacidad y quienes se encuentran en aislamiento por ser caso positivo COVID-19 o por ser contacto estrecho. En todos los casos se deberá presentar un familiar con el DNI del beneficiario.

Recordemos que para poder acceder a este beneficio los requisitos son: no ser beneficiario de la “Tarjeta Alimentar”, no tener un empleo formal y no recibir las viandas que se retiran en el “Comedor San Agustín” (CIC, Barranquitas y 2 de Abril).