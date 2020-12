Este sábado, un grupo de personas realizó una segunda caravana regional a favor de “las dos vidas” por las calles de la ciudad, manifestándose en contra del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y el 29 se vota en Senadores.

En una conferencia de prensa que se concretó antes de la caravana, Silvia Fratti de Operto y Nieves Torres de Argañaraz, dieron a conocer algunos detalles acerca de la postura adoptada por “Rafaelinos por la Vida”, la agrupación que representan. “Estamos reunidos en un monumento que es un hito a la esencia de la mujer, porque es la única generadora de la vida. Esta es una caravana regional y queremos defender las dos vidas”, dijo la primera.

En Rafaela, desde hace 3 años, rige una ordenanza a partir de la cual se protegen a los embarazos vulnerables y se hace junto con el Municipio. “Hasta ahora, hemos ayudado a 30 mujeres”, confirmaron. Claro que no todas aceptaron: algunas optaron por el aborto.

“Creemos que se puede hacer un tránsito desde esta duda que se puede dar hasta la espera gozosa de un hijo. Quienes tienen este anuncio inesperado, pueden ser acompañados por nosotros con propuestas concretas, simples. Ofrecemos una oreja, para escuchar a estas mujeres, para recibir a la vida y junto a ellas, empezar a desentrañar este nuevo proyecto de vida”, comentó Silvia.

“En la medida en que pasan los días, se dan cuenta que proteger la vida es la mejor opción”, dijo Nieves. “Son reivindicadas como mujer. Ninguna mujer quieren abortar: ni las que están a favor como las que están en contra de la ley. Hay que darle prevención y acompañamiento”, completó.

“Le hablamos de toda una red social sobre si juega por la vida. Y de lo que puede suceder si opta por la muerte. De eso, su hijo no va a volver y ella va a quedar arruinada de por vida. Aceptamos con dolor una decisión contraria. Nosotros no imponemos: respetamos. Tiene que tener una información completa y no sesgada, como hasta ahora”, dijo Silvia.

Participaron de localidades como Susana, Felicia, Sunchales, Esperanza, entre otras.

El cierre fue en el Nuevo Hospital. “La elección es porque es un lugar emblemático, porque entendemos que la vida se da desde la concepción”, dijo Nieves.