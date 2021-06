Por primera vez desde el inicio de la pandemia, Rafaela continuó con el operativo de vacunación durante el fin de semana. El sábado lo hizo -por el mal tiempo- en la Terminal de Ómnibus y el domingo, en el vacunatorio del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, donde continuará este lunes.

Unas 2400 personas recibieron su primera dosis, a razón de 1.200 por día. Para este 7 de junio, están dados más de 1700 turnos.

La secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Myriam Villafañe contó: “Con este gran trabajo logramos superar la barrera de los 60 años. Por lo que este domingo, muchas personas de 58 y 59 años sin comorbilidades han recibido la primera dosis de la vacuna. Esto es sumar esperanzas a todos los rafaelinos y rafaelinas”.

Myriam Villafañe participó del operativo de vacunación en Rafaela prensa municipalidad de rafaela | Vía Rafaela

“Poder ver la alegría en los rostros de las personas, algunos conocidos y otros no, con los que me encuentro, que nos agradecen y felicitan por lo que hacemos, a mí me llena y fortalece todos los días. Son cosas que nunca vivimos y es una de las tantas enseñanzas que nos deja la pandemia: la valoración y el agradecimiento. Porque de esto salimos todos y todas juntas”; enfatizó Villafañe.

Además, “se comenzó con el listado de vecinos y vecinas que ya habían recibido su primera dosis y ahora les llegó la segunda para poder completar el esquema”.

Asimismo, se refirió a los adultos mayores que se encuentran en geriátricos: “Todos han recibido la primera y segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus”.

Por último, “quiero agradecer enormemente al personal de la secretaría de Desarrollo Humano y a todas las personas que voluntariamente fueron a colaborar con este gran operativo. Y principalmente a todos aquellos que se acercaron por su dosis y que con un gesto, una sonrisa o un gracias, nos acompañan en esta vacunación inédita en la ciudad”.