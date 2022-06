El viernes 8 de julio se conocerán las ofertas por los cuatro dúplex puestos a la venta, mediante licitación pública, por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y el municipio. Las familias interesadas tienen tiempo hasta el jueves 7 de julio, a las 9:00, de presentar las propuestas en base a los pliegos y condiciones.

Hasta el momento, son más de cien los interesados que realizaron consultas por las unidades habitacionales ubicadas en barrio Mora, concretamente en Avenida Luis Maggi al 1.100, entre Geuna y Destéfanis, en un lugar estratégico con vinculación a distintos sectores de Rafaela.

Es importante destacar que los cuatro dúplex surgen luego de un convenio público-privado con la empresa Cormorán, donde quedaron a disposición del IMV las mencionadas unidades de vivienda en el barrio.

Los pliegos

Recordemos que para acceder al pliego licitatorio, las familias interesadas podrán hacerlo a través de la web municipal (www.rafaela.gob.ar), del Boletín oficial, solicitándolo a los teléfonos 424247 o 434735 o al correo electrónico imv@rafaela.gov.ar. También se puede retirar en forma presencial en las oficinas del IMV, en Güemes 365.

Por otra parte, en el Instituto Municipal de la Vivienda se brindará asesoramiento a los interesados sobre las unidades a licitar, y se coordinarán visitas a los dúplex para que puedan visualizar y recorrer las viviendas.

Los oferentes podrán presentar una oferta única, con una entrega inicial de 1.680.000 de pesos y 80 cuotas de 49 mil pesos ajustables trimestralmente con la fórmula Casa Propia. No se aceptarán propuestas alternativas, como tampoco ofertas por más de un dúplex por familia.

Los requisitos

Entre los requisitos que establecen el IMV y la Municipalidad de Rafaela, figura poseer grupo familiar conviviente de dos o más personas, contar con residencia comprobable de al menos 10 años en la ciudad de Rafaela, y ningún integrante del grupo familiar puede haber sido beneficiario de viviendas o lotes financiados por el Estado.

Asimismo, figura como condicionante que ningún integrante del grupo familiar puede ser propietario de lotes o viviendas, y debe acreditar un ingreso de entre 4 y 10 salarios Mínimo Vital y Móvil por grupo familiar.

Además, no debe registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce meses y no poseer vínculo de empleo público con la Municipalidad de Rafaela y/o Entes Autárquicos Municipales, conforme al Artículo 14º Inc. c) del Anexo I de la Ley Provincial Nº 9.286.

Los dúplex

Los cuatro dúplex cuentan con una superficie cubierta de 55 metros cuadrados, de los cuales 34 corresponden a planta baja, 19 a planta alta y 2 de alero. Poseen estar-comedor, cocina-lavadero, baño y un espacio de guardado en planta baja. En la planta alta se ubica un dormitorio, con la posibilidad de expansión a un segundo, más otro baño.

Todas las unidades tienen patio y un jardín de acceso para la posible ejecución de cochera o ampliaciones al frente.

Las viviendas fueron construidas con materialidad tradicional y poseen revoque texturado exterior y fino interior, aberturas de aluminio, revestimientos, piso y zócalo cerámico, instalaciones completas, artefactos sanitarios y griferías. Los patios están cerrados con tapiales premoldeados de hormigón.