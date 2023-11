Mársico y Boidi fueron reconocidos como concejales electos

Lisandro Mársico y Carla Boidi, ambos electos concejales por Unidos para Cambiar Santa Fe, recibieron este miércoles sus diplomas como concejales electos. Vale destacar que el Partido Demócrata Progresista, por primera vez en 50 años, logró colocar dos ediles en el hemiciclo del Concejo Municipal en una misma elección.

“En una ceremonia que se llevó a cabo en la sede del Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral recibimos los diplomas que nos proclaman para los cargos que fuimos elegidos”, posteó Lisandro Mársico.

“En otras oportunidades este acto se realizó en diferentes sitios, en la presente ocasión las autoridades electorales escogieron este histórico lugar, que en lo particular me trae hermosos recuerdos y emociones, en virtud de que hace varios años atrás en ese mismo espacio me fue entregado el título de abogado”, agregó. .