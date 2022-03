En la madrugada de este martes, muchos rafaelinos se despertaron sobresaltados, por la explosión que ocurrió en Austin Powder, en el predio que tiene en Ayacucho y Luis Maggi. Al mirar el cielo, muchos vieron una columna de humo blanco de extensa dimensión.

Mariana Faccio, gerente de Relaciones Institucionales de la fábrica de explosivos, en declaraciones a FM Galena, indicó que “es muy pronto para saber qué pasó. Desconocemos los orígenes de la explosión. Estamos trabajando para averiguarlo”.

La explosión dejó dos heridos y ese fue un punto de controversia. Mientras que autoridades municipales y Bomberos Zapadores hablaban de tres, la empresa habló de dos. Es que uno de ellos, recibió atención inmediatamente, pero se recuperó de forma rápida. Otras dos personas, en cambio, siguieron lesionados: uno en su parte auditiva y el otro empleado, una quebradura en el brazo y una esquirla en mano, al punto tal, que debió ser intervenida quirúrgicamente. También tuvo traumatismo de cráneo y lumbar, según informara Maximiliano Postovit, secretario de Prevención en Seguridad municipal. “Nunca perdieron el conocimiento y las heridas no son graves”, dijo Faccio.

“La producción de la planta de Rafaela está parada. Está evacuada. No hay nadie en la planta, por protocolo. Todavía no se sabe cuándo se retomará la actividad”, añadió.

Se originó en la torre de destilación de ácido acético. “Se pudo ver una nube, con un color un poco raro. Lo que la nube tuvo es el ácido acético. Quiero sacarle el tecnicismo y decir que es como un vinagre concentrado. De hecho, mucha gente que trabaja en la planta o pasa por los alrededores, puede sentir ese olor avinagrado. Pero este ácido acético se dispersó en el aire. No es tóxico: ni para las personas que estuvieron en el lugar, ni para los vecinos ni para la comunidad en general. Esto quiero resaltarlo” .

¿Para qué se usa el ácido acético? “Se usa en la producción de explosivos. La empresa Austin Powder fabrica explosivos, accesorios y brinda el servicio de voladuras. Los explosivos se usan en canteras, cementeras, minería, exploración sísmica”, dijo. “Para que un explosivo explote, tienen que darse muchas características. Nosotros producimos explosivos en las mayores condiciones de seguridad. Nosotros no tenemos en la fábrica esas condiciones. Somos los mayores interesados en que las condiciones de seguridad se cumplan y también somos auditados. Ellos controlan las distancias de seguridad. Sino, no podríamos estar haciéndolo. Tanto en Rafaela como en Bella Italia, se cumplen. La empresa está presente en Rafaela desde hace 29 años, cuando adquirió la compañía”.

Las condiciones climáticas hicieron que se puedan ver desde tan lejos la columna de humo y que se escuchara el estruendo tan lejos.

Faccio también agradeció a todas las instituciones que intervinieron, porque luego de activarse los protocolos de seguridad, acudieron muy rápidamente.

“Hace 30 años, estaba en un lugar alejado. Hoy, ya no. Pero cumplimos con las distancias mínimas. Sino, no podríamos estar en marcha”, dijo. ¿Se evalúa el traslado, hacia alguna otra zona alejada? “Estamos trasladando de a poco, instalando nuevas plantas, en Bella Italia. Ya hay tres y la idea es ir llevando las de Rafaela hacia allí. Sí está previsto en el mediano plazo que se concrete”. No supo decir si quedaría algo en Rafaela. “Hoy las oficinas están allí. No se evaluó el traslado completo o no”, añadió.

Finalmente, sobre las roturas de vidrios que sufrieron vecinos (y algunos más alejados, como una concesionaria de autos en Edison y Bv. Lehmann o una zapatería en José Hernández y Av. Salva) como consecuencia de la onda expansiva, indicó que “recibimos algunos reclamos de vecinos. Lo estamos recibiendo en la portería. A todos, le diría que esperen, que no lo hagan hoy. A todos, le vamos a dar la respuesta para cada caso. La misma transparencia que tenemos hablando con los medios, es la que vamos a tener con los vecinos”.

Postovit, por su parte, dijo las comisiones vecinales harán un relevamiento y pidió a los vecinos ir a hacer la denuncia en la comisaría de jurisdicción pertinente.