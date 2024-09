Juegos Odesur 2026 en Rafaela: se construirán viviendas y un microestadio

En el marco de la presentación del plan de obras de infraestructura que la Provincia llevará adelante en las ciudades de Rosario, Rafaela y Santa Fe, sedes de los Juegos de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) que se llevarán a cabo del 12 al 26 de septiembre del 2026, el gobernador uMaximiliano Pullaro, junto con el presidente de Odesur, Camilo Pérez López Moreira; y el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia; brindaron detalles.

En ese marco, el gobernador afirmó que “90 millones de dólares significan los juegos para la provincia de Santa Fe. Se tratan de muchísimas obras de infraestructura deportiva y urbana, que en términos generales, van a ser financiadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y los gobiernos municipales. Las obras en algunos casos van a estar en estadios municipales o provinciales y, en otros casos, va a ser financiamiento que vamos a hacer sobre instituciones deportivas de la ciudad. Estamos gestionando para que pueda ser financiado por Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), pero en caso que no se puede dar, nosotros tenemos presupuestados los recursos para llevar adelante la parte que le corresponde al Gobierno provincial”.

“Son obras que van a quedar, los 90 millones de dólares que se van a invertir en estos juegos derrama muchos recursos. Imagínense la cantidad de personas que van a estar por más de 20 días en estas ciudades. Siempre juegos y eventos de estas características dejan mucho más de lo que se llevan. En este caso lo que queda, queda en infraestructuras. Así que estamos convencidos que es un negocio en donde se gana o se gana”, finalizó Pullaro.

Oportunidad histórica

En tanto, Pérez López Moreira explicó que Rosario es “la única ciudad en la historia de Odesur que hará los tres Juegos. Ya hicieron los Juegos de Playa, los Juegos de la Juventud y ahora los de Mayores, en conjunto con toda la provincia, así que para nosotros es una alegría. Para la Odesur, los Juegos de Adultos son los más grandes del movimiento olímpico suramericano: 4.500 atletas y 1.600 oficiales. Creemos y tenemos muchísima fe que la provincia de Santa Fe puede hacer unos grandes Juegos”.

Por último, Moccia sostuvo que “Santa Fe tiene la oportunidad histórica de ser el epicentro del deporte sudamericano. Estos juegos implican una transformación en infraestructura y un legado deportivo al darles a nuestros deportistas la posibilidad de competir en su país, con su gente, en su ciudad”.

“Los valores que se transmiten con el deporte, la excelencia, la amistad, el respeto, el compañerismo y la solidaridad significan poder seguir generando en Argentina eventos de estas características, que generan legado, compromiso, imagen positiva y una fuente de ingreso para nuestra gente”, concluyó el presidente del Comité Olímpico Argentino.

El acto tuvo lugar en el Museo del Deporte Santafesino en la ciudad de Rosario y contó también con la participación del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; y los intendentes de Rosario, Pablo Javkin; de Santa Fe, Juan Pablo Poletti y de Rafaela, Leonardo Viotti; entre otras autoridades

Infraestructura y política deportiva

En Rosario, para la realización de los Juegos, se construirá una villa olímpica en el predio del ex Batallón 121; un estadio en la ex Rural; una cubierta para el desarrollo de la disciplina 3 x 3 de básquet, en la intersección de 27 de Febrero y Oroño; y un centro acuático en el Club Atlético Provincial. En la ciudad de Santa Fe, dentro del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card), se construirán un microestadio y viviendas, entre otras mejoras. En tanto que Recreo se sumará a la sede para la disciplina de tiro, para lo cual se emplazará un polígono en las ex dependencias del Liceo General Belgrano. Para la villa para deportistas el gobierno provincial ha decidido terminar las 346 viviendas del plan Esmeralda Este II, que una vez finalizadas las competencias serán destinadas a la política habitacional.

En Rafaela se desarrollará tanto una villa como un microestadio.

La particularidad de lo presentado este miércoles es que se anunció “un trabajo conjunto con el sector privado”, con lo cual, podría a llegar a presentarse algún acuerdo con un privado, que tenga un terreno dispuesto para loteo.

Además, se construirá “un microestadio que luego quedará en manos del Municipio de esa ciudad”. Si bien todavía no está definido el aforo, podría llegar a rondar entre las 3.000 y3.500 personas.

¿Dónde se hará la inversión? Hay que destacar que no hay confirmación oficial. Pero que, de acuerdo a lo que pudo averiguar VíaRafaela, se haría “cerca de la zona de la Terminal”, es decir, en el oeste de la ciudad.

Recordemos que son 15 los países que conforman la Odesur como asociación de los comités olímpicos nacionales de América del Sur: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guayana, Panamá, Venezuela, Uruguay, Surinam, Perú y Paraguay.