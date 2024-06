Inició el curso de paneles fotovoltaicos

El Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, continúan generando espacios de capacitación en oficios sustentables que significan una oportunidad laboral y de formación para la ciudadanía, a través del programa Empleo Verde.

En este sentido se realizó la primera clase del curso de instalación y mantenimiento de paneles solares fotovoltaicos en el Museo Municipal Usina del pueblo, que contó con la participación de más de 50 ciudadanos. Es un espacio que, además de promover el uso de energías renovables y propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos para el cuidado del ambiente, ofrece oportunidades laborales con perspectiva ambiental, potenciando el empleo verde en la ciudad.

La formación está a cargo de Lucas Melegatti fundador de Enermel, una reconocida empresa local de energías renovables enfocada en sistemas solares fotovoltaicos y térmicos que distribuye este tipo de tecnología y presta servicios en todas las etapas del proceso: asesoramiento, ingeniería, implementación y puesta en marcha.

Testimonios

Abril Romero, participante del curso mencionó que “me anoté a este curso porque estoy estudiando mecatrónica en la UNRaf y surgió el tema de los proyectos de investigación en los laboratorios y uno es acerca de las energías renovables, yo quería tener una idea general de todo, para después en un futuro integrarlo a mi carrera. Esta primera clase me pareció muy dinámica y me gustó porque tuvo un nivel muy completo”.

Juan Carlos Bacci, que también participó, dijo: “Trabajo en una empresa de la ciudad en el área de logística, me anoté porque sentía bastante curiosidad por el tema y la verdad que me resultó muy interesante y la idea es ponerlo en práctica. La clase me pareció muy práctica, llevadera y de mucha utilidad”.

La formación teórico práctica continuará el próximo jueves 13 de junio durante 4 horas en el mismo lugar.

El Gobierno local celebra que la ciudadanía aproveche todas estas herramientas gratuitas que se están poniendo a disposición para la capacitación en oficios verdes, porque sirven para generar empleo y/o futuros emprendimientos. Además destaca la valiosa articulación con instituciones, y el aporte de fondos municipales que favorecen la implementación de este tipo de iniciativas.