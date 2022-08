Un nutrido grupo de docentes se hizo presente esta mañana frente al edificio de la Regional III de Educación de Rafaela, en repudio a los hechos de violencia que se sucedieron en las últimas semanas. También para “marcar la necesidad de determinar acciones ministeriales o interministeriales claras, con el fin de prevenir”, estos hechos.

La manifestación, que se dio con una lluvia imperante, contó con la presencia del Secretario General de AMSAFE provincial, Rodrigo Alonso, además del delegado por Castellanos, Adrián Oesquer.

En diálogo con la prensa, Alonso comentó que también se enmarcó en un plan de lucha provincial de 48 horas de paro, que incluye otros dos paros para la semana próxima.

“Nosotros creemos que es inadmisible que el Gobierno de la Provincia no esté convocando a las trabajadoras y a los trabajadores de la Educación para discutir el salario. Creemos que la Provincia está en una situación en donde tiene recursos para no solamente adelantar los tramos de agosto y septiembre, sino también para poder otorgar un aumento salarial, para que se cumpla la premisa de los propios funcionarios de que el salario no iba a perder ante la inflación”, dijo Alonso.

“Estamos muy preocupados porque el Gobierno de la Provincia toma definiciones unilaterales, por ejemplo, con respecto a la extensión horaria o a la promoción en el nivel secundario, donde nosotros creemos que las definiciones indudablemente tienen que ser colectivas”, agregó.

No tuvimos convocatoria por parte del Gobierno provincial. A nosotros nos preocupa que el Gobierno provincial no escucha a los trabajadores, niega el ámbito paritario. Por lo tanto, llevamos adelante con mucha fortaleza este paro, en donde hay un 100% de adhesión, donde como ustedes podrán ver, un nutrido grupo de compañeras y compañeros que se movilizan hoy acá, pero que también en distintos lugares de la provincia. Y por supuesto que si no tenemos ninguna respuesta va a continuar la medida de fuerza el día 10 y 11 de agosto, con un paro de 48 horas y con una movilización provincial tal cual fue la resolución de nuestra Asamblea”, cerró.

Respecto de la situación de la violencia en las escuelas, Oesquer manifestó que “están incluidos dentro de los reclamos provinciales, porque tiene que ver con condiciones de trabajo también nosotros tenemos puntualmente, y no es solamente acá en la localidad o en el departamento que ocurren estos casos. Los hechos de violencia que se vienen generando de manera reiterada en distintos establecimientos educativos y que afectan a distintos integrantes de la comunidad educativa y que realmente preocupan. Nosotros lo que entendemos que y así salió, se resolvió en nuestra Asamblea Departamental, por eso estamos hoy acá a pesar del tiempo, con una resolución de asamblea y las resoluciones se respetan y se cumplen. Así que realmente estamos acá para reclamar que se ponga a discusión este tema y que se terminen determinando acciones para anticiparnos a este tipo de situaciones, prevenirlas y no tener que lamentar hechos más graves de los que han ocurrido”