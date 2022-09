Gustavo Terés visita este jueves Rafaela: “debería volver la cláusula gatillo”

Este jueves, estará en Rafaela Gustavo Teres, uno de los referentes del gremialismo docente, dado que es el delegado de la seccional de AMSAFE Rosario. Además, es el secretario general de la CTA Autónoma, que tendrá elecciones el próximo miércoles 7 serán las elecciones en CTERA.

Llegará gracias a la agrupación “4 de abril” del departamento Castellanos que organizó un conversatorio “el conflicto docente y las elecciones de Ctera”. La cita es a las 17 en el local de la CTA Autónoma, Bv Santa Fe 1208.

En diálogo con FM Galena, indicó que su presencia en Rafaela se enmarca en una recorrida que incluye otros departamentos, como San Cristóbal o San Javier, Vera. “Intercambiamos opiniones sobre el desarrollo del conflicto docente, que se ha extendido. Los compañeros nos manifiestan su malestar y sus preocupaciones, por el escenario y el contexto político que vivimos. También el contexto nacional, en donde ha habido un ajuste muy grandes en la construcción de jardines de infantes y en el Plan Conectar Igualdad, con una merma de 50.000 millones de pesos”.

“Si en este contexto inflacionario no trabajás sobre una política nacional de ingresos, si no establecés un piso, la organización de la CTERA pasa a estar en cuestionamiento”, dijo. “Tenemos un superministro de Economía, con la anuencia del Presidente y de la Vicepresidenta, que se sienta al lado de un funcionario internacional y que le va diciendo en dónde puede gastar o no. Esa es la forma de colonialismo que tenemos hoy. Y esto afecta a la soberanía y a los sectores más postergados, como a las personas con discapacidad”, agregó.

Sobre el conflicto a nivel provincial, dijo que “el gobierno tiene un objetivo, que es ganar tiempo, porque nos está robando dos meses de adelantamiento de las cuotas. Deberíamos haber tenido una paritaria antes del receso invernal. Hoy estamos casi en un 15% por detrás de lo que se arregló en paritarias. Además, niega la discusión, porque en realidad hay un escenario de una paritaria que se abrió con una inflación del 50% y hoy estamos entre un 80 o 90 por ciento”.

“Con estos niveles de inflación, queremos discutir que haya una cláusula de actualización automática de salarios. Con una inflación menor, la tuvimos. Se trata de empatarle. O por lo menos, no perder tanto”, sentenció.