En el marco de las actividades del programa Verano Acá que está llevando adelante la Municipalidad de Rafaela, el Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR), concretó un taller sobre alimentación saludable.

La charla tuvo lugar en el Bosquecito Educativo “Norberto Besaccia” y contó con la participación de más de 30 personas, que disfrutaron de una hermosa actividad en un espacio natural.

En este sentido, Eugenia Eberhardt, del IDSR, expresó que “la gente plantea siempre su interés por el tema de la alimentación saludable en sintonía con el cuidado del ambiente. El objetivo del espacio fue seguir generando propuestas para promover la soberanía alimentaria y el consumo más consciente, de la mano de una profesional involucrada en el tema y en articulación con las instituciones de la ciudad, en este caso con UCES”. Además, agregó: “También buscamos posibilitar que los habitantes disfruten de los espacios verdes públicos de la ciudad, del aire libre y del contacto con la naturaleza”.

Por su parte, la profesional responsable de llevar adelante el taller, Celeste Baretta, dijo: “Fue una propuesta interesante, donde notamos la inquietud de la población respecto a esta era de transición alimentaria que estamos atravesando, en la cual hay mucha información y desinformación al respecto. Frente a esto creemos necesario apostar a que los profesionales estemos presentes acompañando este tipo de propuestas del Estado local”.

Además, agregó que “la idea fue asesorar a la población para poder encaminarnos hacia una alimentación un poco más natural y sustentable. Haciendo hincapié básicamente en los productos industriales, en los alimentos procesados y ultraprocesados, en la lectura e identificación de ingredientes ocultos de cada una de las etiquetas, y en hábitos de consumo que tenemos en la ciudad y en la población en general. Lo que buscamos es que los habitantes aprendan a identificar qué es saludable y qué es nocivo para la salud entre tanto marketing y tanta publicidad engañosa”.

Una vecina del barrio Pizzurno, Jazmín Sánchez, quien participó del espacio, contó que “es el primer encuentro al que vengo de los que se realizan en el programa Verano Acá. Me gustó mucho, me parece que está bueno que el tema de la alimentación saludable se haga cada vez más visible en la ciudad. Es fundamental el tema de las etiquetas y los ultraprocesados. También saber qué consumimos por nosotros y nuestras familias. Además, me encantó el lugar, porque el Bosquecito ambientó perfectamente la charla”.

Por su parte, otro vecino del barrio San Martín, Francisco Cagnino, dijo que “la charla me pareció muy enriquecedora. Siempre me interesó el tema de la alimentación y hoy rescaté varios aspectos de los cuales no tenía información, como por ejemplo, la lista de ingredientes en los alimentos, la ley de etiquetado frontal y ultraprocesados, entre otros. Fue una muy linda experiencia. Es una gran oportunidad de parte de la Municipalidad que se ofrezcan actividades gratuitas de este tipo”.

Cabe destacar que el IDSR trabaja desde hace tiempo, junto con la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, en fomentar la alimentación saludable a través de los talleres de huerta y las ferias de productos orgánicos y productores locales. También generando espacios de formación y aprendizaje que promueven la producción local y la soberanía alimentaria.