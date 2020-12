A partir de las 9 de este jueves, el Concejo Municipal de Rafaela llevará adelante una nueva sesión ordinaria, en la cual se elegirán también las nuevas autoridades del Cuerpo Legislativo. Pero todo hace suponer que, pese a la propuesta del PJ de que María Alejandra Sagardoy (UCR-Cambiemos) reemplace a Germán Bottero, este permanecería en la poltrona por un año más.

El oficialismo se había despachado el viernes con su propuesta, que sacudió el tablero político, alegando paridad de género. Pero, detrás de esa primera intención, estaba el regreso a alguna de las vicepresidencias, a las que habían renunciado hace un año, luego de que perdieran la ProSecretaría. Esta seguiría en manos del PRO.

Lo cierto es que, más allá de la estruendosa propuesta, para que realmente pudiera cambiar algo, los peronistas deberían poder convencer al PRO (con dos votos) y al Frente Progresista Cívico y Social (con uno), para poder efectivamente ganar. Y no tenían nada para ofrecer. Además, las formalidades que conllevan un cambio en la poltrona (AFIP, firmas en bancos, etc), hacen que la continuidad sea mucho más sencillo que el cambio. También las tradiciones juegan: los presidentes se reeligen en los años en que no hay elecciones. Mucho más, cuando el año estuvo atravesado por la pandemia.

Formalmente, se definirá esto en una reunión que se concretará poco antes del inicio de la sesión.