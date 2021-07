Este viernes, en el hall del Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano”, se firmaron convenios entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y municipios y comunas del Departamento Castellanos, a través de los cuales se entregaron fondos en el marco del programa “Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos” cuyo objetivo es fortalecer a los sistemas de protección locales.

De la actividad, participaron la secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe, Patricia Chialvo; el senador provincial Alcides Calvo; el intendente Luis Castellano; la titular de la Delegación Rafaela de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Jorgelina Donatti; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; junto a intendentes y presidentes comunales del Departamento.

Luego de la firma de los mencionados convenios, Patricia Chialvo, dijo: “Contamos con dos niveles de intervención: los servicios locales que funcionan en comunas y municipios y los que constituímos nosotros desde la Secretaría. Particularmente, por decisión del gobernador Omar Perotti, la firma de estos convenios la realizamos con todas las localidades de la provincia y nos compromete a brindar un aporte económico para fortalecer los trabajos interdisciplinarios que ayuden a abordar de manera temprana la problemática de la niñez que es muy dura”.

“El trabajo territorial que venimos haciendo junto con la delegación local y la Municipalidad de Rafaela, desde el año pasado, convocando a todas las instituciones de la comunidad para ampliar el espectro que nos permita focalizar la problemática y abordarlas de manera conjunta, es mostrada como un ejemplo en toda la provincia”, expresó.

Una puerta hacia el futuro

Por su parte, Luis Castellano manifestó: “Nosotros nos sentimos respaldados por la decisión que ha tomado el gobernador Omar Perotti. Hablar de niñez, adolescencia y familia y sus derechos vulnerados es hablar de situaciones que vemos a diario”.

“La pandemia generó una grieta más profunda de dolor y exclusión. Eso nos dificultó la tarea, pero, a pesar de ello, estamos trabajando coordinadamente con nuestros equipos provinciales y locales y han sucedido cosas importantes en estos meses: el Santa Fe Más es una realidad concreta. Ver a chicos, chicas y jóvenes con muchos de sus derechos vulnerados y con problemas graves capacitarse para aprender un oficio; ver el DIAT en pleno funcionamiento y con jóvenes imaginando, diseñando y pensando desde una huerta comunitaria hasta temas culturales, deportivos hace que ellos y ellas sientan que son parte de algo y que se les abre una puerta hacia el futuro”, mencionó.

Decisión política

Finalmente, Alcides Calvo señaló: “Valoramos la decisión política del gobernador de dar mayor integración e igualdad de oportunidades a todas las localidades. Tal vez, en gestiones anteriores esto no se percibía y muchas veces no entendíamos porque a algunos sí y a otros no. Hay mucho por hacer y confiamos en la labor que viene llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Social, no solo con recursos y asesoramiento, sino también con una mirada más integral y convincente. Por eso, ver a pequeñas localidades recibir este apoyo es importante porque la ruralidad necesita de este apoyo ya que allí también hay conflictos difíciles”.