El director del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, Dr. Diego Lanzotti advirtió que en las próximas semanas podrían duplicarse tanto los casos como las internaciones por coronavirus en Rafaela.

“Lo que vemos en los últimos días es que progresivamente comienzan a aumentar los casos. Nosotros veníamos con un promedio de 12 o 13 pacientes COVID, 50% moderados y 50 por ciento graves. Hoy tenemos 11 pacientes graves y 8 moderados. Progresivamente está volviendo a subir. Que no nos sorprenda que en 15 o 20 días tengamos el doble”, dijo Lanzotti, en declaraciones a FM Galena.

“Hay que extremar las medidas de autocuidado. Creo que hay una gran cantidad de población en contacto con el virus, gracias a que estamos haciendo actividades. casi normales. Esto se empieza a reflejar en la internación. Hoy nos estamos preparando para estar en condiciones, como estuvimos en octubre y noviembre. Hay que pensarlo de esta manera, para que no nos agarre desprevenido”, dijo, en relación al pico de casos que tuvo la ciudad en 2020.

“Ya tenemos el stock de medicamentos y de elementos de protección personal. Ya empezamos a charlar con los médicos para ver quien empieza a dejar las actividades que habían vuelto a tener y regresen a las unidades de cuidados críticos. Un poco habían descansado en las semanas anteriores”, comentó.

“Yo veo un escenario de convivencia con el coronavirus, porque no va a ser fácil eliminarlo de la faz de la Tierra”, agregó el médico y completó: “Creo que habrá una meseta prolongada en Rafaela y no creo que vaya a ver olas. Por el tipo población que tiene la ciudad: no somos tantos, nos conocemos, y la información fluye y la ciudadanía es solidaria. Eso ayuda a que no haya olas grandes, como en las grandes ciudades del mundo”.

Sin vacunas y a esperar

Esta semana llegaron 600 vacunas Sputnik del primer componente, destinadas a adultos mayores. “Probablemente, antes de que culmine la semana, lleguen más. Al igual que el resto de la población, desearíamos que lleguen más”, indicó Lanzotti.

“El objetivo de esta etapa es lograr la mayor inmunización posible. Todo lo que ingresa al país, se está repartiendo proporcionalmente. Lamentablemente, no tenemos más vacunas para colocar, pero porque no hay más. Nosotros tratamos de terminar los stock los días viernes. Por seguridad, por la cadena de frío y porque nosotros, más que nadie (porque vimos la realidad de la pandemia) queremos que la gente esté inmunizada. Al día de hoy, no tenemos más de las vacunas que tenemos para este jueves y estamos ansiosos, para ver si hoy o mañana llegan más y planificar el operativo para el viernes o el lunes”, describió. De hecho, la Sinopharm (que se aplica a los docentes) quedaban solamente 100 vacunas para este jueves. “No sabemos el nivel de adhesión de los docentes, pero calculamos que ha sido alto”, comentó Lanzotti, quien aclaró que los mayores de 60 años serán vacunados con Sputnik V.

En Rafaela hay 16.000 personas por arriba de los 60 años. “Llevamos vacunadas 4.000 personas”, esto es el 25% del total de los adultos mayores. “Si miramos los números de Rafaela, son altos. Tenemos inmunizada el 10% de la población objetivo total. Tenemos un porcentaje de aplicación mayor respecto de otras localidades. Esto es porque los aplicadores tienen mucha voluntad, que resuelven problemas a la gente”.