Empresarios rafaelinos rechazaron los cambios en la educación secundaria

El empresariado rafaelino emitió un comunicado en donde hizo saber su “preocupación” por la “alarmante brecha” entre lo que necesitan a la hora de contratar personal y los conocimientos de los jóvenes egresados de la escuela secundaria.

“En la última reunión mensual de la Comisión Directiva del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región se planteó la preocupación por la alarmante brecha que existe entre las exigencias de conocimientos técnicos y habilidades cognitivas que demanda el mercado laboral y las capacidades que miles de jóvenes logran desarrollar durante su trayecto escolar”, comienza el texto, que agrega “Al respecto, muchos de los dirigentes (que, además de titulares de empresas, son padres de alumnos en edad escolar) expusieron que son cada vez más frecuente los casos de jóvenes que, al buscar su primer empleo, arrastran serias dificultades en cuestiones relacionadas a comprensión lectora, resolución de cálculos matemáticos básicos, manejo de herramientas informáticas, etc”.

“En este marco, se analizó el impacto de la pandemia y los alcances de la Resolución 2303/22 del Ministerio de Educación de Santa Fe en particular. En este sentido, se destacó que, si bien la educación secundaria tal como lo conocemos hoy está agotada, medidas como simplificar el régimen de asistencia, flexibilizar el formato de evaluación y promoción y suprimir las instancias de certificación/acreditación de saberes y conocimientos no representan soluciones integrales que aborden las problemáticas de fondo. Es así que se ratificó el concepto que hace años la entidad viene intentando consolidar, en relación a que toda sociedad que quiera generar un camino de transformación hacia el desarrollo debe tener en la educación el pilar fundamental del cambio, por lo que no se puede admitir que este tema se desarrolle dentro de la lógica de la grieta. Por el contrario, se necesita una visión superadora, en la que los acuerdos sean más importantes que las discrepancias que surgen en las disputas partidarias”, agregaron.

“En virtud de este escenario, se acordó ser proactivos y desarrollar un plan de trabajo para aportar la mirada del sector productivo sobre los cambios que el sistema educativo requiere. En este sentido, se resolvió seguir promoviendo la creación de instancias de diálogo junto con los funcionarios responsables del tema, directivos y docentes, fuerzas productivas, entidades empresariales que integra el CCIRR y la sociedad en su conjunto, para así contribuir al debate público en torno a las reformas que hacen falta. En esta misma línea, se expresó que la única forma de afrontar la crisis educativa a la que nos trajeron los distintos gobiernos en los últimos años y de lograr resultados realmente efectivos sobre el modelo pedagógico santafesino será a través de verdaderas políticas de Estado que cuenten con el compromiso genuino de toda la comunidad en general”, cerraron el comunicado.