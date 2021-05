Este viernes, la ordenanza de emergencia en seguridad vence. En la sesión de este jueves, el Concejo Municipal no la renovará. Al menos, inmediatamente.

El bloque oficialista, en la reunión de la mañana de este miércoles, en donde se retomó la presencialidad en el Cuerpo Legislativo después de un caso de COVID-19, propuso que se prorrogue por otros 90 días, tratándolo sobre tablas. Entienden que los procesos licitatorios durante entre 30 y 45 días y que los proveedores mantiene los precios por ese lapso. Es por ello, que necesitan esta herramienta administrativa, que permite compras directas en productos que están valuados en dólares. Incluso, Jorge Muriel, anticipó que podría haber una ordenanza específica, como la de compra de combustibles.

El presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, en diálogo con FM Galena, indicó que la oposición -principalmente, el concejal Lisandro Mársico- rechazó esta posibilidad. Al menos, no sin antes de mantener una reunión con el Secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit.

“Por un lado, entiendo que la pandemia está lejos terminarse. En ese sentido, es un punto a favor de la continuidad de las dos emergencias, la sanitaria y la de seguridad. Pero, por el otro lado, hace menos de un mes hemos modificado los montos de compras directas y de licitación. En ese momento se dijo que estos aumentos, eran para subsanar estas situaciones”, dijo.

Según Bottero, quieren que Postovit diga “cuáles son los elementos prioritarios para la prórroga, qué es lo urgente, para qué necesita la norma. No sabemos si es para bienes de capital (motos, autos, comunicaciones, cámaras), etc. Porque esta norma viene desde hace dos años. En el caso de llegar a un acuerdo, si la ordenanza sea renovada, quizás el plazo no sea por un año, sino por un plazo más reducido”. completó.