La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA Santa Fe) se declaró en “alerta y movilización”, ante la intención del cierre definitivo de la Clínica Nacer. La misma había tambaleado, cuando la Provincia decidió trasladar el área pediátrica a finales de julio desde ese ámbito al Nuevo Hospital Regional de Rafaela.

Hubo tres pacientes fueron derivados: uno fue a Santa Fe y los otros fueron ingresados al Hospital. “Hay disponibilidad médica”, dijeron extraoficialmente a VíaRafaela.

Por estadística, Rafaela necesitaría 14 camas. En el Hospital están habilitadas 7 de altas complejidad y 3 de baja complejidad. En Nacer había entre 4 y 5. El proyecto del Hospital Nuevo es de 15 a 20. “El Hospital se puede estirar”, comentaron desde el área de Salud.

Había trascendido que se había alcanzado un acuerdo: aproximadamente la mitad de los trabajadores seguiría en la Neo y el resto se trasladaría a otras Clínicas y Sanatorios de Rafaela. Pero no fue así. En la última audiencia no fueron los representantes -sólo el abogado, que no tenía mucha información- y en el telegrama de despido se decía que la empresa cerraba.

En un comunicado, que lleva la firma de Lidia Ortega (Secretaria Gremial) y Lelis Leiva (Secretaria General), indican que “la situación laboral de las 18 compañeras y compañeros de Clínica Nacer de Rafaela es CRÍTICA, ante la intención de cierre definitivo de la fuente de trabajo, ya que en el día de la fecha las y los trabajadores recibieron telegramas con la extinción de sus contratos laborales”.

“Es una vergüenza el accionar malicioso de estos empresarios, incumpliendo con todo lo pautado ante el Ministerio de Trabajo, no compareciendo en la audiencia del día de hoy y faltando a la buena fe y el respeto a las y los trabajadores, al gremio, al Ministerio, al gobierno provincial y a la sociedad rafaelina en general”, indicaron en el comunicado y agregaron: “Denunciamos a la empresa por su irresponsabilidad e incumplimiento del compromiso asumido de continuar con el sector de Neonatología y así preservar la fuente de trabajo de 18 familias de Rafaela.

“Con esta actitud queda de manifiesto la falta de conciencia social de la patronal, que cierra este establecimiento y así desatiende la salud de la niñez, lo que es riesgoso e inaceptable. Hacemos cargo a la empresa de la alteración de la paz social. ATSA Santa Fe insiste en encontrar una solución que permita a las y los compañeros conservar su fuente laboral, ya que son todos sostenes de hogar y han trabajado incansablemente durante la pandemia para hacer frente a la situación excepcional que ésta planteó”, concluye el comunicado.