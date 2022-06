La Clínica Nacer confirmó a través de un comunicado que no internará ni atenderá guardias pediátricas a partir del 1° de Julio.

La Clínica Nacer difundió un mensaje en donde dice que “a partir del 1° de julio, se verá obligada a dejar de brindar servicios de guardia e internación pediátrica en sus instalaciones, a raíz de la imposibilidad de disponer de una dotación mínima de profesionales médicos y de enfermería que aseguren la calidad prestacional que nos ha caracterizado desde nuestra apertura, en 2014″.

“Como es de público conocimiento, la alta demanda de personal de Salud por parte del área de pediatría del nuevo efector público, sumado a la sostenida escasez de recursos humanos en Salud que vive el sector, han precipitado esta decisión”, agrega el comunicado.

Esta mañana, en el hall del edificio de San Martín y Pueyrredón, mientras se llevaba a cabo el traslado de pacientes al Nuevo Hospital, representantes de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina) se reunieron con los y las trabajadores que aguardaban alguna definición, dado que 19 familias dependen de esa fuente de ingresos. Hasta el momento, no habían recibido ninguna confirmación oficial. Tampoco los telegramas de despido. Y adelantaron que, al igual que ocurrió en la noche del lunes, este marches también pasarán la noche en las instalaciones, hasta tanto sean recibidos por las autoridades y les informen qué sucedió.

De acuerdo a lo que pudo saber VíaRafaela, el área de Neonatología va a seguir funcionando. “Los trabajadores fueron notificados con anterioridad sobre esta situación. No van a recibir el telegrama de despido, porque van a continuar trabajando en el área de Neonatología, que no va a cerrar”, indicaron. Aunque no descartaron algunos despidos, seguramente todos seguirán trabajando, al menos, un mes más. “Después, se verá si pueden ser re-absorbidos por alguna otra clínica o sanatorio o bien arreglar una salida acordada por las dos partes”.

¿Hasta cuánto durará la Neo en la Clínica Nacer? Es una gran pregunta. Al menos, hasta que se abra el área en el Nuevo Hospital, sería una muy posible respuesta.

Noticia en Desarrollo