Clara García en Rafaela: “en Santa Fe estamos muy mal en materia de seguridad”

“La política se hace en el territorio y escuchar de primera mano los problemas”, dijo la diputada provincial Clara García, en su visita a Rafaela. Participaron del contacto con la prensa el Secretario del Centro Socialista “Hermes Binner” de Rafaela, Santiago Gazpoz el compañero de bancada, el sunchalense Pablo Pinotti y el presidente comunal de Susana -y precandidato a senador provincial- Alejandro Ambort.

Consultada sobre el armado del “Frente de Frentes”, indicó que “estamos conversando fructíferamente. Parece mentira que en nuestro país, que haya dirigentes políticos de diferentes partidos políticos, sentados en una mesa, trabajando, es noticia, cuando debería ser la mejor manera de afrontar los problemas más complejos”.

“Santa Fe está en un fin de ciclo, con un gobierno que miramos de una manera muy crítica. Y las fuerzas política que no formamos parte de ese gobierno, tenemos la responsabilidad de juntar los mejores equipos y pensar un conjunto. Porque hemos visto que gobernar no es solo tener un slogan. Ganar una elección no es un rejunte. Hay que tener un liderazgo político y capacidad de gestión.

Sentenció que “mayoritariamente” el Socialismo apoya este Frente de Frentes. “El PS ha sufrido las pérdidas de Hermes Binner primero y Miguel Lifschitz después. Eran armadores para adentro y para afuera. Y nos ha tocado tomar esa antorcha, dialogar y tomar los mejores puntos de acuerdo. Con mucha responsabilidad y generosidad, lo hemos logrado”, indicó. Y aseguró que “el Socialismo va a ser protagonista en 2023. Vamos a tener candidatos propios en todas las categorías en toda la provincia”.

Sobre la crisis en materia de seguridad, afirmó: “estamos muy mal. Quiero ser criteriosa con lo que voy a decir. Pero estamos muy mal. Lo peor que uno advierte es que no hay un plan. Perotti ha dado volantazos 4 veces en tres años. Primero con un ministro verborrágico, irrespetuoso, que terminó imputado. Después, con un político más moderado pero igual de ineficiente. Después volanteó a un policía retirado, que nada pudo hacer. Su paso ha sido trágico en una ciudad como Rosario. Y ahora, con los mejores deseos para Brilloni, la responsabilidad no es de un ministro, sino de quien lo nombra y que fija o no políticas en materia de Seguridad. Y ese es Perotti”.

La pandemia, como modelo para la seguridad

García reclamó que el gobernador convoque a una mesa de expertos “como sucediera en la pandemia. Ante una situación de crisis, hay que poner un experto de cada partido. Es un problema que el gobernador no supo o no pudo resolver”.

¿Hubo respuesta? “Lo que tuvimos fue que el gobernador y el ministro de la Nación tirándose frases picantes por los medios y lo que le pedimos es que tengan seriedad y que se pongan a trabajar en conjunto”.

“Hay que dejar de lado la seguridad como eje de campaña”, agregó.