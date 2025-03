Chivallero y Calvo acompañaron a Juan Monteverde en “La Constituyente de la Gente”

En una jornada multitudinaria de la que participaron militantes, dirigentes independientes o extrapartidarios junto a candidatos a convencionales del distrito único, Juan Monteverde, Alejandra Rodenas, Diego Giuliano, entre otros, además el candidato departamental, Alcides Calvo, los precandidatos a concejal de la ciudad de Rafaela de Unión por Castellanos, encabezados por Bárbara Chivallero y candidatos a presidentes comunales, y precandidatos a intendentes y concejales del Departamento Castellanos.

“La Constituyente de la Gente” es una asamblea ciudadana para debatir en torno a la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe que se desarrolló hasta el momento en las ciudades de Venado Tuerto, Reconquista y Rosario, llegando este sábado para Rafaela y el Departamento Castellanos, en las instalaciones de UOM Bella Italia, participando de la actividad, el Candidato a convencional Constituyente Juan Monteverde, integrantes de la lista por distrito único, el candidato Departamental, Alcides Calvo, los precandidatos a concejales de Rafaela encabezada por Bárbara Chivallero, junto al Dr. Andrés Brarda, Florencia Muriel y Nicolas Gonzales, precandidatos a intendencias, concejos municipales y candidatos a presidentes comunales del Departamento Castellanos, en un marco que superó con amplitud las 260 personas.

Esta asamblea asegura la participación ciudadana en un momento especial para la provincia de santa fe, brindando la oportunidad a la ciudadanía para que aporte su mirada en los ejes temáticos que luego serán traducidos en propuestas concretas para debatir en la reforma constitucional.

En la apertura Alcides Calvo expresó “Estamos ante un momento que modificará la vida de los santafesinos y no tengo dudas que el trabajo que se va a desarrollar hoy aquí estará bien representado por estos candidatos y dirigentes en la Reforma Constitucional, asumimos el compromiso de hacerlo de la mejor manera y vamos a defender los derechos de los santafesinos, de los habitantes del departamento Castellanos y de los municipios y comunas, necesitamos que la gente sepa que de esta reforma y la nueva carta magna provincial puede lograr incorporar más derechos de participación, de garantizar seguridad y justicia, un mejor medioambiente y calidad institucional. Por eso celebramos esta jornada participativa donde ponemos en la mesa estos ejes temáticos y los dialogamos de igual a igual, es una verdadera muestra de la participación ciudadana que hace falta y que la gente muchas veces nos pide en esta democracia. Por eso estamos convencidos que con Juan Monteverde, los representantes del distrito único que conforman esta lista, Alejandra Rodenas, Diego Giuliano, Lucila Deponti y entre ellos los Rafaelinos como Roberto Oesquer y Laura Ludueña van a canalizar lo que la región necesita para su futuro, y tampoco tengo dudas de que la lista de precandidatos a concejales con Bárbara Chivallero son la mejor opción para representar a los Rafaelinos en el concejo Municipal de una manera más genuina y plural ”.

Juan Monteverde por su parte aportó “hoy lo que estamos haciendo acá no es solamente venir a discutir cuáles son las ideas, cuáles son los sueños, cuáles son los anhelos que tenemos para llevar a esa constitución, sino que sepan que los que estamos hoy acá estamos iniciando un camino nuevo que creo que va a aportar a que Argentina encuentre la salida al laberinto en el que estamos metidos hace tanto tiempo. Y para mí es un gran orgullo hacerlo de esta manera, tomamos el desafío cuando armamos esta lista y cuando tenemos que ir a hablar de la constitución en un momento que creo que, como nunca en la historia argentina, la constitución, por lo menos en los períodos democráticos, está siendo tan pisoteada, tan mascarillada. Nos toca la tarea de salir a hacer una campaña para rescatar una constitución. los hombres y mujeres que formamos esta lista dijimos, esta vez tenemos que hacerlo distinto, la política tiene que empezar a hablar menos y a escuchar más. Por eso, esta forma que ven acá no es casual, esta es una decisión política de cómo queremos que sea el futuro, es una decisión política de cómo queremos que sea la democracia, todos iguales, en pie de igualdad, cada persona vale uno, cada idea para nosotros es importante y es fundamental. Llegó el tiempo de dar vuelta esa pirámide, desde abajo, desde la periferia, los que nos ayudemos a tomar el destino en nuestras manos. Este abril, dentro de dos semanas y un poquito, no es el punto de llegada. Puede ser el punto de inicio de una etapa distinta. Yo quiero que ustedes sientan que están siendo fundadores y protagonistas de esos movimientos”.