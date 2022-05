Según datos del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), del 8,2% de desocupación registrada en el 2021, el 60% son menores de 30 años, y 6 de cada 10 personas desocupadas, son mujeres. Por esto, y teniendo en cuenta la demanda de empleos en el sector tecnológico, se planteó la necesidad de reforzar las capacidades de las mujeres en estas temáticas, históricamente masculinizadas.

Por todo esto, se consideró pertinente la incorporación de una línea específica en el programa Elegí Digital, orientada a construir capacidades tecnológicas en el colectivo de mujeres y diversidades, articulada con el Ministerio de Género, Igualdad y Diversidades de la Provincia y con la Subsecretaría de Economía del Conocimiento de la Nación. A esta línea, se la denominó Elegí Digital Violeta.

En este marco, se realizó el lanzamiento del curso “Ciencias de la computación”. Participaron del inicio el secretario de producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el coordinador del área de Ciencias y Tecnologías, Mauricio Menardi; la coordinadora de Elegí Digital Violeta y Cadenas de Valor Inclusivas, Vanesa Giailevra; la coordinadora de Elegí Digital, Romina Indelman; la docente de UNRaf, Julia Davicino y las participantes de la formación.

Sobre el curso

Al respecto, Vanesa Giailevra destacó: “Quiero saludar, felicitar y agradecer a todas las mujeres. Trabajamos en estas cuestiones de ver y fomentar los programas de formación e inserción laboral para mujeres y diversidades. Sabemos como es la situación en cuanto al empleo. Pensamos en estos cursos digitales donde las tecnologías constituyen un soporte imprescindible dentro de la actividad económica, política, cultural y social. Además de que las tecnologías se conforman como un sector productivo en sí mismo, pueden ser grandes aliadas para luchar contra las brechas sociales y producir más igualdad en un mundo tecnológico que está en un desarrollo totalmente dinámico. Me gusta que las mujeres y diversidades copemos ese mundo digital. Este es el camino”.

Seguidamente, Romina Indelman detalló: “Esta formación es para quienes están interesadas en computación, para quienes aún no tengan conocimientos o no sepan sobre el tema. La diferencia, como siempre les digo, entre las palabras y que podamos identificarlas. Hoy nos acompañaron en este primer encuentro La Municipalidad de Rafaela con su programa Elegí Digital Violeta y la Universidad Nacional de Rafaela”.

“Que puedan visualizarse y formarse dentro de estos temas”

Por su parte, Julia Davicino, dijo: “Hoy las acompaño desde la Universidad Nacional de Rafaela. Este es un programa que preparamos y pensamos junto al municipio desde un área que se llama Secretaría de Articulación con la Comunidad. Lo cuento porque es el área desde la cual la Universidad se vincula con otros actores. Es un espacio a partir del cual podemos generar programas y herramientas que tengan que ver con la promoción del desarrollo de la comunidad”.

“Desde ese marco la Universidad, realiza y se suma a distintas alternativas de capacitación, en este caso a Elegí Digital Violeta. La idea fue apuntar específicamente al colectivo de mujeres y disidencias, que son quienes tienen mayores problemas para la búsqueda de empleo. Pensamos también en algunos cursos que sean el piso y la base, para que luego les permitan hacer otros cursos ofrecidos desde el municipio y de otros niveles de Gobierno. Este es el inicio para que puedan despertar su vocación científica o tecnológica, que puedan visualizarse y formarse dentro de estos temas”; agregó.

Acompañamiento tutor

Por último, Vanesa Guzmán, tutora de Elegí Digital Violeta, expresó: “Vengo de hacer varias capacitaciones y cursos en informática. Hace varios años que vengo de un Centro Tecnológico Barrial (CTB) y venía haciendo talleres barriales. Cuando venía al CTB tenía problemas de informática y tardaba en esas cuestiones. Así fue que pensé por qué no resolverlo yo. Así me fui inscribiendo en distintas capacitaciones e hice varias. Me capacité en cableado estructurado, Android y ahora estoy haciendo uno nuevo. Hoy seré su tutora en este grupo”.