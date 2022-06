En el Dispositivo de Abordaje Territorial (DIAT), se desarrollan las jornadas correspondientes a la segunda etapa del “Curso de Habilidades Digitales”, a cargo de la Municipalidad de Rafaela, Microsoft y la plataforma Eidos.

Con dos jornadas por delante, Nahuel Aimar, integrante de la Secretaría de Gobierno y Participación, comentó que se encontraron con las y los chicos “para hacer un laboratorio de ideas y que nos cuenten cómo ven a la ciudad, sus vivencias, qué es lo que destacan y qué sugieren corregir”.

De la segunda etapa del curso están participando 50 jóvenes que se están formando en nuevas tecnologías ya que “esta es una faceta del conocimiento de lo intangible que, hoy en día, son las habilidades requeridas por los empleadores. No se trata de un simple curso de computación”, dijo.

Con respecto a la variedad de conocimientos previos que poseen las y los jóvenes que forman parte del curso, Aimar indicó que “es diversa. Tenemos madres, chicas y chicos que trabajan, otras y otros que están en la búsqueda”.

El “Curso de Habilidades Digitales” continuará los días 8 y 10 de junio, de 18:00 a 19:00, en el DIAT y, en esta oportunidad, incluirá clases de oratoria. Estas estarán orientadas a capacitar a quienes participan en el desenvolvimiento individual durante una entrevista laboral.

Participantes

Agustín, contó que se enteró de la propuesta “por Instagram y mis expectativas son mejorar en el manejo de pc y algunos programas para poder mejorar mis habilidades y rendir de mejor manera en mi trabajo”.

“Creo que este curso debe ser tenido en cuenta por quienes están en la búsqueda de empleo”.

Tiara comentó que se anotó en el curso “para tener nuevos conocimientos que me permitan conseguir un empleo. El año pasado terminé el secundario y estoy en la búsqueda de empleo. Si bien no es sencillo, creo que lo que pueda aprender en este curso me aumentará las posibilidades de conseguir”.