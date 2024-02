Alcides Calvo estuvo en la 37° fiesta del chorizo en Ataliva

Este sábado por la noche, la localidad de Ataliva se movilizó con la realización de la 37° edición de la Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal, una celebración organizada por el Club Deportivo Independiente, que en esta oportunidad contó con la presencia del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el senador provincial Alcides Calvo, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabían Bastía, y demás autoridades provinciales y comunales, quienes fueron recibidos por el presidente del CDI, Horacio Fernández, y la comisión directiva, para realizar el acto protocolar correspondiente, lo que marcó el inicio de la celebración.

También estuvieron presentes presidentes comunales de la región, autoridades de instituciones intermedias de la localidad, medios de comunicación, así como también público general que se acercó en familia a compartir esta fiesta, ubicándose en la avenida 25 de Mayo, frente a la plaza homónima donde se desplegó el escenario principal, los puestos gastronómicos y diversas propuestas lo que le dio un marco inmejorable en el que se realizó la elección de la Reina, la actuación musical de Dyno e Ivan Gonzalo, Nico Cejas, Te Suena, La Tremenda y el DJ Seba Córdoba, entre otros.

Calvo, al hacer uso de la palabra, expresó: “Volver a una nueva edición de esta tradicional fiesta, quiero valorar la presencia de todos ustedes, sabemos que no son tiempos sencillos, la presencia de las autoridades, pero también quiero que se destaque que venga un gobernador con sus funcionarios, no hace más que resaltar y confirmar que es una gran fiesta, fruto de un gran esfuerzo, sabemos que el Club Independiente ha hecho muchas gestiones con trabajo y mucha dedicación de toda su comunidad para poner en pie y dejar bien alto a la localidad, así que nuestra presencia no hace más que confirmar el compromiso de seguir trabajando por esta institución y por esta querida localidad. Gracias señor Gobernador, sabemos que tiene una agenda intensa, aquí no hay diferencias políticas, lo conozco, conozco su equipo y somos gente de trabajo, sabemos que con diálogo se subsanan las diferencias cuando está el interés de la gente y el interés de las instituciones en este caso en particular felicitar a Independiente de Ataliva que siempre nos encontrará apoyando para un futuro mejor”.

En San Vicente

En el hall central del SAMCo de la ciudad de San Vicente tuvo lugar el encuentro desarrollado entre el senador provincial Alcides Calvo, quien acompañado por la Concejal Belén Nicolier se reunieron con el Director del efector de salud, Dr. Bernardo Osenda, también con la presidente de la Asociación Cooperadora SAMCo San Vicente, Marisa Devalle, con la la Subsecretaría de Salud, desarrollo social y equidad, Jorgelina Giussani.

El encuentro se realizó en el marco de una visita al efector de salud local para hacer entrega de una donación comprometida con anterioridad, como lo es un equipo informático, realizada para apoyar el trabajo que realizan a diario enfermeros y médicos para atender a los pacientes, la misma será utilizada para la gestión de información interna sobre los pacientes como historial clínico y medicamentos significando un gran avance en su modo de enfocar la atención. El momento sirvió además para hacer entrega a la Asociación Cooperadora SAMCo San Vicente un aporte económico para realizar refacciones edilicias y a la Municipalidad de San Vicente un aporte destinado a la realización de un encuentro de danzas folclóricas organizado por la Escuela de Danzas “El Lucero”.

Calvo en el lugar sostuvo “Les agradezco a todos que puedan destinar un momento de su jornada para recibirnos, somos conscientes del trabajo que realizan día a día cuidadores, enfermeros, asistentes y la cooperadora del hospital, y el esfuerzo que eso requiere en la atención de los pacientes, por eso queríamos cumplir con el compromiso de hacer entrega de este equipo informático que por lo que expresaron las autoridades va a ser muy bien utilizado, espero que puedan utilizar al máximo este equipamiento y contribuir de esa manera en la modernización del sistema de atención”.